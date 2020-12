COVID-19 :

Londres . – Le Royaume-Uni a identifié une nouvelle variante potentiellement plus contagieuse du coronavirus liée à une récente flambée de cas en Angleterre.

La nouvelle mutation s’appelle VUI-202012/01, la première «variante expérimentale» au Royaume-Uni en décembre 2020. Alors que les scientifiques recherchent plus d’informations sur la variante, son impact se fait déjà sentir et des dizaines de pays ont imposé des restrictions. aux voyageurs britanniques.

Voilà ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce qu’une variante et pourquoi les fonctionnaires sont-ils concernés?

Une variante se produit lorsque la constitution génétique d’un virus change. Tous les virus mutent au fil du temps et de nouvelles variantes sont courantes, même pour le nouveau coronavirus.

Comme d’autres variantes, celle-ci porte une empreinte génétique qui le rend facile à retracer, et il s’avère qu’elle est maintenant répandue dans le sud-est de l’Angleterre. Cela seul ne signifie pas nécessairement qu’une variante est plus contagieuse ou dangereuse.

Mais les scientifiques conseillant le gouvernement britannique estiment que cette variante pourrait se propager jusqu’à 70% de plus que d’autres. Peter Horby, président du New and Emerging Respiratory Virus Threat Advisory Group (NERVTAG), a déclaré lundi que les experts “sont désormais très confiants que cette variante a un avantage de transmission” par rapport aux autres variantes.

Le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, a déclaré que la variante contenait 23 changements, dont 17 mutations “non synonymes” clés.

“Celles-ci [17] ce sont eux qui changent la séquence protéique de l’un des gènes viraux », a déclaré Jeffrey Barrett, un généticien statistique principal pour la covid-19 au Wellcome Sanger Institute au Royaume-Uni, selon le Science Media Center.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mardi que ces mutations “peuvent influencer la transmissibilité du virus chez l’homme”, tout en ajoutant que des recherches en laboratoire supplémentaires sont nécessaires.

Le scientifique Neil Ferguson, membre du NERVTAG, a déclaré lundi que la variante pourrait être plus contagieuse pour les enfants. “Il y a un indice que [la variante] … A une plus forte propension à infecter les enfants », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée par le Science Media Center (SMC), bien qu’il ait averti que davantage de données étaient nécessaires. Les maladies graves dues au covid-19 restent relativement rares chez les enfants.

Les résultats ont des implications immédiates pour le contrôle des virus. Un nombre plus élevé de cas pourrait exercer une pression encore plus grande sur les hôpitaux et les travailleurs de la santé au moment où ils entrent dans une période hivernale déjà particulièrement difficile et entraîneraient à terme davantage de décès.

D’où vient-il et comment a-t-il été établi?

La nouvelle variante serait originaire du sud-est de l’Angleterre, selon l’OMS. Public Health England (PHE) dit que le retour en arrière, en utilisant des preuves génétiques, suggère que la variante est apparue pour la première fois en Angleterre, en septembre. Il a ensuite circulé à des niveaux très bas jusqu’à la mi-novembre.

“ L’augmentation des cas liés à la nouvelle variante est apparue pour la première fois à la fin du mois de novembre, lorsque PHE enquêtait sur les raisons pour lesquelles les taux d’infection dans le Kent (dans le sud-est de l’Angleterre) ne diminuaient pas malgré les restrictions nationales. Ensuite, nous avons découvert un groupe lié à cette variante qui se propageait rapidement à Londres et dans l’Essex », a déclaré PHE.

Mais Sharon Peacock, professeur de santé publique et de microbiologie à l’Université de Cambridge, a déclaré que les scientifiques ne savaient pas si la mutation était originaire du sud-est de l’Angleterre ou si elle y avait été introduite d’ailleurs.

Lors d’une conférence de presse mardi, Peacock a également salué la force de l’opération de surveillance génétique du Royaume-Uni. «Si on le trouve [una variante] n’importe où, vous vous trouverez probablement ici en premier », dit-il. Et si cela se produit dans des endroits qui n’ont aucune séquence, il ne sera pas du tout trouvé à moins qu’ils n’utilisent [otros métodos]».

Whitty a déclaré samedi que la variante était responsable de 60% des nouvelles infections à Londres, qui ont presque doublé la semaine dernière seulement.

Certains experts ont suggéré que cette nouvelle variante aurait pu être amplifiée en raison d’un événement de superpropagation, ce qui signifie que l’augmentation actuelle des cas pourrait également avoir été causée par le comportement humain.

«Lorsque nous avons commencé à voir cette énorme augmentation, cela aurait pu être pour beaucoup de choses. Il aurait pu être [debido a] changements de comportement », a déclaré Judith Breuer, professeur de virologie à l’UCL, lors d’un briefing mardi.

«[Pero ahora] il est très clair qu’il y a une augmentation significative de la prévalence de cette variante et que cela est probablement dû aux caractéristiques biologiques de la variante et, en fait, à une transmissibilité accrue ».

Quels pays ont été touchés?

La variante s’est déjà répandue dans le monde entier. Outre le Royaume-Uni, le variant a également été détecté au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas et en Australie, selon l’OMS.

L’Australie a identifié deux cas de la variante dans une zone de quarantaine à Sydney et l’Italie a également identifié un patient infecté par la variante.

Une variante similaire mais distincte a également été identifiée en Afrique du Sud, où les scientifiques disent qu’elle se propage rapidement le long des zones côtières du pays.

Est-ce la nouvelle variante la plus meurtrière?

Il n’y a jusqu’à présent aucune preuve suggérant que la nouvelle variante est plus mortelle, selon Whitty et l’OMS, bien qu’il soit trop tôt pour le dire.

Plusieurs experts ont souligné que, dans certains cas, les mutations du virus qui augmentent la transmissibilité s’accompagnent d’une diminution de la virulence et des taux de mortalité.

«Au fur et à mesure que les virus sont transmis, ceux qui permettent un plus grand« succès »virologique peuvent être sélectionnés, ce qui modifie les propriétés du virus au fil du temps. Cela conduit généralement à une transmission plus élevée et à moins de virulence », a déclaré à SMC Martin Hibberd, professeur de maladies infectieuses émergentes à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Les vaccins développés contre cette variante fonctionneront-ils?

Il n’y a encore aucun signe que les vaccins pionniers actuels ne fonctionneront pas contre cette nouvelle variante, ont déclaré des experts et des pharmaciens.

Les sociétés à l’origine des deux premiers vaccins homologués aux États-Unis, Pfizer / BioNTech et Moderna, testent leurs vaccins pour vérifier qu’ils sont efficaces contre le variant.

Le coronavirus a déjà muté et ces sociétés affirment que leurs vaccins ont fonctionné contre d’autres variantes du virus.

Le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré qu’il avait “la confiance scientifique” que le vaccin Pfizer-BioNTech actuel pourrait fonctionner contre la nouvelle variante, mais les données complètes seront disponibles dans deux semaines.

Certains scientifiques américains ont déclaré que cette nouvelle variante pourrait, dans une faible mesure, nuire à l’efficacité des vaccins.

Trevor Bedford, professeur agrégé dans la division des vaccins et des maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center, a déclaré: “ Vous pouvez imaginer un impact modeste sur l’efficacité du vaccin, ce qui ne serait pas bon, mais je ne pense pas qu’il vaincra le vaccin”.

Bedford a expliqué que la variante pourrait éventuellement réduire l’efficacité du vaccin Pfizer / BioNTech, qui est de 95%, mais avec un «effet modeste, pas un effet dramatique».

Sahin de BioNTech a déclaré que la nouvelle variante, cependant, pourrait obliger les pays à vacciner plus de populations, élevant la barre pour l’immunité collective.

«[Sobre] sur la question de l’immunité des troupeaux, il y a toujours une discussion autour de 60-70% », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi. “Mais si le virus devient plus efficace pour infecter les gens, nous pourrions même avoir besoin d’un taux de vaccination élevé pour garantir que la vie normale puisse continuer sans interruption.”

Quelles mesures sont prises pour contenir la variante?

De vastes étendues d’Angleterre, y compris Londres et le sud-est, sont maintenant soumises à des restrictions strictes de niveau 4 covid-19, et les experts en santé du gouvernement britannique ont suggéré que des restrictions supplémentaires pourraient être nécessaires pour rejeter cette variante.

Des dizaines de pays d’Europe, du Moyen-Orient et des Amériques ont également annoncé des interdictions de voyage pour le Royaume-Uni ou de nouvelles exigences de test et de quarantaine pour les arrivées au Royaume-Uni.

La Maison Blanche envisage d’exiger des voyageurs britanniques qu’ils soumettent un test de coronavirus négatif avant d’arriver aux États-Unis, ont déclaré deux responsables de l’administration à CNN.

Dans son communiqué de presse de mardi, l’OMS a rappelé les mesures de base pour réduire la transmission du virus: éviter les contacts étroits avec les personnes infectées, se laver les mains fréquemment et porter un masque.