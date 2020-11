COVID-19 :

(CNN espagnol) – Comme chaque vendredi, le Dr Elmer Huerta répond aux questions que vous lui posez via son compte Twitter @DrHuerta.

Dans cet épisode, nous répondons aux questions sur la charge virale du coronavirus chez les enfants, sur le fait de savoir si les proches d’une personne qui a été testée positive pour le virus peuvent prendre un médicament préventif, sur le fait qu’une personne peut recevoir deux versions différentes du vaccin contre le coronavirus – une fois qu’il est disponible -, sur le temps de contagion d’une personne infectée, entre autres doutes.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et c’est votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus, des informations qui nous l’espérons seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous allons répondre à certaines des questions qui ont été posées sur notre compte Twitter @DrHuerta.

Dans le passé, j’avais la dengue et c’était très grave. Cela peut-il influencer mes défenses pour être plus fortes contre le nouveau coronavirus?

Bonjour Juan Carlos, s’il est vrai que l’immunité contre la dengue est différente de l’immunité contre le nouveau coronavirus, il est admis que, en général, plus le système de défense a été stimulé dans le passé, plus il réagit efficacement dans le futur.

Mon père est diabétique et testé positif à la covid-19 et nous l’avons eu à la maison pendant 14 jours. Pouvez-vous manger à table avec nous, est-ce toujours contagieux?

Bonne question, Christian.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, si une personne a eu une maladie bénigne, la contagion s’arrête 10 jours après le premier symptôme.

Pour une maladie plus grave, il est de 20 jours.

@drhuerta aujourd’hui à propos de son discours sur la charge virale rpp J’ai une question. Si ce sont les enfants qui ont la charge virale la plus élevée et dans les analyses des défunts, ce sont eux qui ont la charge la plus élevée, comment se fait-il que statistiquement les enfants soient les moins touchés par le covid? – Cesar Ratto (@chatoratto) 13 août 2020

C’est une excellente question, César.

Malheureusement, nous ne savons toujours pas pourquoi, malgré le fait que les jeunes enfants ont 10 à 100 fois plus de virus dans leurs voies respiratoires que les enfants plus âgés ou les adultes, beaucoup d’entre eux ne souffrent pas autant des ravages de la maladie.

DR. Huerta Au mois de mai, j’ai eu une toux sèche, je n’avais jamais eu de toux comme celle-ci, deux mois plus tard j’avais de l’urticaire sur les jambes, aurais-je pu attraper le covid? Je n’ai eu ni fièvre, ni diarrhée, ni aucun autre symptôme – Angela R (@ Marycielo42020) 13 août 2020

Il est très difficile de répondre à votre question, Angela.

Comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 10 août, il existe cinq types de lésions cutanées associées au COVID-19 et une seule apparaît au stade de la guérison de la maladie.

Le fait que vos ruches soient apparues longtemps plus tard supprime cette possibilité, mais ne l’exclut pas. Vous devez voir votre médecin.

@drhuerta je le consulte j’ai fait le test rapide 3 fois et je suis sorti négatif malgré le fait que mes enfants étaient positifs et malgré le fait que j’étais en contact avec des personnes avec COV19 le premier le 16 juin, le deuxième le 15 juillet et le troisième aujourd’hui – Maria del Pilar Pinedo del Aguila (@ Mariade15971074) 12 août 2020

Bonne question, María del Pilar.

Il est possible que, par un mécanisme quelconque, vous n’ayez pas été infecté. Le fait que vous ayez fait trois tests exclut probablement que le test soit faux négatif.

La vérité est que l’on ne sait pas encore pourquoi, par exemple, le partenaire d’une personne infectée n’est pas infecté. Nous devons attendre plus d’enquêtes.

@drhuerta bon après-midi, je demande: si je reçois un vaccin (russe pour ahem) et qu’un meilleur sort, puis-je me faire vacciner à nouveau? – Fabian Naranjo P. (@TachoNaranjo) 12 août 2020

Excellente question, Fabian.

Dans l’épisode du 12 août, nous avons décrit comment un groupe de scientifiques a postulé que vacciner à nouveau une personne avec le triple vaccin, même ceux déjà vaccinés, pourrait rendre la maladie plus douce.

Mais malgré le fait que théoriquement rien ne devrait se produire, la vérité est que, parce qu’il est si nouveau et a des mécanismes d’action différents, il n’y a pas de réponse précise à votre question.

@drhuerta bon après-midi, je suis médecin et j’étais déjà avec Covid il y a deux mois et demi, développant une immunité humorale avec IgG en sérologie, il y a 3 jours j’ai opéré un patient avec covid positif pour CRP qui est parti jusqu’à aujourd’hui, malgré avoir pris soin de nous. Quel serait mon risque de recontagion – Blue_Surg (@SurgBlue) 12 août 2020

Bonjour docteur. A moins que lors de l’intervention chirurgicale vous n’étiez pas bien protégé et que des aérosols se soient formés (en raison de l’utilisation d’électrocautère par exemple), je ne pense pas qu’il y ait un risque de contagion.

En outre, – jusqu’à présent – on ne sait pas s’il peut y avoir ou non réinfection, selon le CDC.

Merci pour votre question.

Particules virales infectieuses? Pouvez-vous expliquer s’il vous plaît – Francisco Merino (@fmerinov) 12 août 2020

Bonne question, Francisco. Une particule infectieuse est appelée le virus qui, étant structurellement complet, peut provoquer une infection.

C’est important quand, par exemple, on découvre qu’un test moléculaire – soit chez une personne soit dans l’environnement – est positif et que l’on se pose la question: ce virus que j’ai trouvé avec le test est-il capable de provoquer une maladie ou est-il incomplet? et il ne peut pas provoquer d’infection?

Ce qui se passe, c’est que, parce qu’il est si sensible, le test PCR “amplifie” un morceau de la molécule virale et le signale comme un test positif, malgré le fait que, parce qu’il est incomplet, cette particule n’est pas infectieuse.

Médecin à cause de la paresse je ne lave pas les produits emballés, je les laisse sur une table que j’ai posée dans le patio, donc je pense que le virus meurt, c’est ça? – Je suis optimiste (@SAYSAYSAYSA) 12 août 2020

Bonjour Optimiste, je pense que vous vous débrouillez très bien.

À moins que la quantité de sécrétions ne soit très importante, 24 heures à l’extérieur suffisent pour que les virus soient inactivés.

Si une immunité croisée contre le covid-19 peut survenir après avoir déjà eu un rhume, serait-il bon de se faire vacciner contre la grippe et le pneumocoque ces jours-ci?

Excellente question, Zara María.

Dans l’épisode du 12 août précisément, nous avons décrit une théorie qui postule que les vaccins que nous avons administrés dans le passé, par un mécanisme d ‘«immunité innée entraînée», peuvent contribuer à réduire la gravité de la maladie.

Bien que nous devions attendre plus de recherches pour corroborer cette théorie, je pense que le vaccin contre la grippe et la pneumonie est fortement recommandé de nos jours.

@drhuerta Bien, je voulais vous demander: pour ceux d’entre nous qui soutiennent le traitement de nos proches atteints de COVID-19, devrions-nous prendre des médicaments préventifs ou devrions-nous attendre les symptômes? – Dany Rojas (@ DanyRojas77) 11 août 2020

Bonjour Dany.

À partir du moment où l’on sait qu’un membre de la famille est infecté, cette personne doit porter un masque et être isolée.

Les autres membres de la famille doivent éviter de l’approcher, en utilisant des masques lorsqu’ils s’occupent d’elle dans sa chambre, qui doit être bien ventilée pour éviter la présence du virus dans l’air.

Malheureusement, il n’y a pas de médicaments que l’on puisse prendre pour éviter la contagion.

Combien de temps après qu’une personne ait contracté le virus cesse de se propager?

Comme nous avons répondu à Christian il y a un instant, les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis affirment que si une personne avait une maladie bénigne, la contagion s’arrête 10 jours à compter du jour où elle a présenté le premier symptôme.

Pour une maladie plus grave, attendez 20 jours.

