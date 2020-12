COVID-19 :

(CNN espagnol) –– La course au vaccin contre le coronavirus définit de plus en plus les jours de cette pandémie. Et alors que ses progrès sont vertigineux et que le Royaume-Uni a déjà approuvé le vaccin candidat contre le coronavirus développé par Pfizer et BioNTech, le monde réagit alors que de nombreuses questions apparaissent. Plus précisément, celui qui ne peut être négligé: que se passe-t-il si le vaccin provoque des effets graves – des réactions indésirables – chez l’homme? Qui répond?

La première chose, cependant, est de noter que la grande majorité des personnes ne souffrent pas d’effets secondaires graves des vaccins, selon le site Web du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS, pour son acronyme en anglais). Cela est dû au processus de sécurité strict auquel ils sont soumis avant d’être autorisés. Les vaccins sont sûrs. Tous les vaccins approuvés sont soumis à des tests rigoureux tout au long des différentes phases des essais cliniques, et continuent d’être régulièrement évalués une fois commercialisés », détaille l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur son site Internet. Ce qui signifie que si un vaccin est approuvé, les effets indésirables sont minimes. “Les rares effets secondaires graves signalés sont immédiatement étudiés”, a ajouté l’OMS.

En fait, l’organisation a souligné qu’il est beaucoup plus facile d’être «gravement blessé par une maladie évitable par la vaccination que par un vaccin». Et il soutient que les avantages de les recevoir “l’emportent largement sur les risques”, car “sans vaccins, il y aurait beaucoup plus de cas de maladie et de décès”.

Ainsi, un certain nombre d’effets communs peuvent survenir, qui sont généralement légers et disparaissent rapidement d’eux-mêmes, selon le HHS. Celles-ci comprennent la douleur, l’enflure ou la rougeur à l’endroit où le vaccin a été administré; légère fièvre; refroidissement; fatigue; des maux de tête et des douleurs musculaires et articulaires, selon le site Web de vaccination du ministère américain de la Santé, même des évanouissements peuvent survenir. Cependant, l’OMS assure qu’il est très important “que les vaccins et la vaccination ne nuisent pas au processus”.

Qu’est-ce qu’un effet indésirable d’un vaccin?

Cependant, des effets secondaires graves, également appelés effets indésirables, peuvent survenir après un vaccin. Bien que, a précisé le département américain de la Santé, ils sont rares. «Par exemple, si 1 million de doses d’un vaccin sont administrées, une ou deux personnes peuvent avoir une réaction allergique sévère», a-t-il noté.

L’OMS définit un événement indésirable comme «tout échec médical entraînant le décès du patient, son hospitalisation ou sa prolongation, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, ou un danger de mort». Et un article publié en 2010 dans la revue médicale Pediatrics Primary Care a souligné que les effets indésirables peuvent être classés en fonction de leur cause. En ce sens, il existe quatre types: ceux induits par la vaccination elle-même (où les réactions allergiques sont incluses), ceux induits par des erreurs de programme (comme dans le stockage, la distribution ou l’administration), coïncidents (qui auraient pu se produire même si le patient n’a pas été vacciné) et ceux de cause inconnue.

Face à un effet indésirable après le vaccin, a indiqué l’OMS, il faut en évaluer la cause. Pas seulement parce que cela «renforce la confiance dans les programmes nationaux de vaccination». Aussi parce que si des effets indésirables peuvent être attribués au vaccin lui-même, il est nécessaire de déterminer «quelles mesures doivent être prises, si nécessaire, en réponse à l’événement». Par conséquent, l’organisation recommande que le diagnostic soit vérifié et les rapports de tous les effets indésirables signalés examinés. Ensuite, soumettez-les à une classification de causalité: si elles sont fortuites ou non.

Qui réagit aux effets indésirables d’un vaccin?

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a averti au sujet du vaccin covid-19 que “tous les pays devraient développer un plan d’introduction” pour la vaccination qui “devrait être basé sur les expériences antérieures avec l’introduction de nouveaux vaccins, ainsi que Expérience du vaccin antigrippal lors de la pandémie de 2009 ». Une stratégie qui, entre autres, devrait inclure l’investigation des événements indésirables qui pourraient être attribués au vaccin ou à la vaccination.

Dans le cas des États-Unis, il existe le programme VAERS (Vaccine Adverse Reaction Reporting System), établi depuis 1990 et supervisé par la Food and Drug Administration des États-Unis. et le CDC. Son objectif est de détecter d’éventuels problèmes de sécurité dans les vaccins approuvés dans le pays. L’initiative reçoit des rapports d’événements indésirables après la vaccination par des personnes. De plus, tous les fabricants de vaccins sont tenus de signaler tous les effets indésirables qui sont portés à leur attention.

Indemnisation des blessures dues aux vaccins

De plus, il existe le Programme national d’indemnisation des blessures liées aux vaccins (VICP) qui offre une aide financière aux personnes qui souffrent d’un problème grave à cause d’un vaccin. Ce programme a été créé après que les effets du vaccin DTT (diphtérie, tétanos et coqueluche) aient été signalés au début des années 1980, selon un document du VICP. Cette situation a soulevé des doutes sur l’innocuité du vaccin et les familles des personnes concernées ont intenté plusieurs poursuites contre des sociétés pharmaceutiques.

Ce qui à son tour a eu un double effet. Comme le lit le document, certaines sociétés pharmaceutiques ont abandonné la production de vaccins, provoquant une pénurie de ces derniers. Ce qui, à son tour, menaçait la santé du pays. Un groupe de médecins et d’organisations a alors demandé au Congrès américain de signer «une nouvelle loi pour indemniser les personnes blessées par les vaccins». Le VICP couvre plus d’une dizaine de vaccins et anticipe ceux qui pourraient être produits dans le futur.

Effets indésirables des vaccins précédents

Le processus rigoureux des vaccins dans leur développement avant d’être autorisés et distribués vise à éviter des incidents antérieurs qui mettent la vie de milliers de personnes en danger. Par conséquent, après avoir passé toutes les phases des essais cliniques, la surveillance des vaccins est si stricte.

En 1955, le premier vaccin antipoliomyélitique est entré en production de masse. Cependant, les lots fabriqués par Cutter Labs contenaient accidentellement du virus de la polio vivant et ont provoqué une épidémie. Plus de 200 000 enfants ont reçu le vaccin contre la polio, mais en quelques jours, le gouvernement a dû abandonner le programme. «40000 enfants a contracté la polio, a déclaré le Dr Howard Markel à CNN en septembre. Plus tard, entre 1955 et 1963, entre 10% et 30% des vaccins contre la polio étaient contaminés par le virus simien 40 (SV40). Qui s’est également répandu.

Plus tard, en 1976, le gouvernement du président Gerald Ford a lancé un programme de vaccin contre la grippe, en raison de la prédiction des scientifiques sur une pandémie due à une nouvelle souche de grippe. Au moins 40 millions de personnes ont été vaccinées contre la grippe porcine, selon le CDC. Cette campagne de vaccination a ensuite été liée à des cas de trouble neurologique appelé syndrome de Guillain-Barré, qui peut se développer après une infection ou, dans de rares cas, après la vaccination. Dans ce cas, il s’agissait d’un vaccin contenant une version atténuée du virus.

Si vous vous demandez: non, les vaccins ne causent pas l’autisme

Sur sa page sur la sécurité des vaccins, l’OMS a expliqué qu’une étude de 1998 “a soulevé la relation possible entre le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) et l’autisme”. Cependant, il précise que l’enquête s’est par la suite révélée frauduleuse et “avait de sérieux préjugés, c’est pourquoi elle a été retirée par le journal qui l’a publiée”. Et il ajoute qu ‘«il n’y a aucune preuve de l’existence d’une relation entre le vaccin ROR et l’autisme ou les troubles du spectre autistique».

L’importance de lutter contre les effets indésirables

Le statut des vaccins contre le covid-19 est trop tôt pour identifier les effets indésirables parmi la population. Votre distribution est nécessaire en premier. Les essais cliniques des vaccins chinois CoronaVac, AstraZeneca et Johnson & Johnson ont été temporairement suspendus en raison d’effets chez des volontaires spécifiques, mais ont ensuite repris.

Cependant, ils ne doivent pas être perdus de vue. Bien qu’elles puissent ne pas se produire, l’OMS note que «les allégations concernant des événements indésirables liés à un vaccin qui ne sont pas traités rapidement et efficacement peuvent saper la confiance dans ce vaccin. Et, en fin de compte, ont des conséquences désastreuses sur la couverture vaccinale et l’incidence des maladies. En plus, bien sûr, affectant les personnes en bonne santé.