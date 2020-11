COVID-19 :

Une étude de la faculté de médecine de l’Université de Miami a révélé que le COVID-19 peut endommager les tissus des testicules et, par conséquent, affecter la fertilité masculine et suggère même qu’il pourrait être transmis sexuellement.

Des recherches de la Miller School of Medicine de l’Université de Miami révèlent que le COVID peut envahir les tissus des testicules chez certains hommes infectés par le virus, qu’ils soient symptomatiques ou non.

«Ces résultats pourraient être la première étape pour découvrir l’impact potentiel du COVID-19 sur la fertilité masculine et si le virus peut être transmis sexuellement», a déclaré l’auteur principal de l’étude Ranjith Ramasamy, professeur et directeur de l’urologie de la reproduction à l’école. .

L’équipe de chercheurs a réalisé six biopsies sur des hommes décédés du coronavirus et même sur un patient guéri de la maladie causée par le nouveau virus et qui était asymptomatique, “mais la présence du virus était toujours montrée à l’intérieur des testicules”. , a précisé l’auteur.

Il a ajouté que le cas ci-dessus était une découverte “nouvelle, remarquable et certainement digne d’une exploration plus approfondie”, tandis qu’une “mauvaise fonction du sperme” a été découverte dans trois autres échantillons.

“C’est un virus qui se lie à un récepteur présent dans presque tous les organes du corps. En fait, les trois organes les plus importants dans lesquels les récepteurs se trouvent dans la densité la plus élevée sont les poumons, les reins et les testicules”, a-t-il approfondi l’enquêteur.

Ramasamy a déclaré que d’autres études sont nécessaires pour évaluer exactement «comment le tissu testiculaire réagit au virus et ce que cela pourrait signifier pour la fertilité masculine et la transmission sexuelle».