COVID-19 :

En pleines parties de Noël et avec le vaccin contre le coronavirus déjà en Espagne, il est tout à fait normal que, dans ce climat d’optimisme, nous oublions ou assouplions les mesures de sécurité qui nous aident à éviter la propagation des infections. Et, malgré le fait que les crevaisons vont commencer maintenant, il reste encore un long chemin à parcourir jusqu’à ce que nous puissions revenir à l’ancienne normalité.

Pour cette raison, depuis La magie du tennisNous voulons nous rappeler les mesures de sécurité les plus importantes que nous devons suivre lorsque nous allons jouer au tennis, dans le but de pouvoir pratiquer notre sport préféré sans mettre en danger notre santé et celle de notre entourage.

Avant de jouer

Lave toi les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. grande bouteille d’eau pour éviter de toucher les robinets et les fontaines.N’enlève pas ton masque jusqu’à ce que vous commenciez à jouer au tennis Chaque fois que vous éternuez, essayez d’éternuer dans un mouchoir en papier ou à l’intérieur de votre coude.Accédez à la piste à l’heure exacte pour éviter une fréquentation excessive du centre sportif.

Pendant la session de tennis

Garder le distance de sécurité (1,5 – 2 mètres) avec votre adversaire. Évitez le contact physique à tout moment Si vous jouez en double, essayez autant que possible de maintenir une distance de sécurité avec votre partenaire et évitez de célébrer des points par contact physique. bouteille de gel hydroalcoolique dans votre sac et utilisez-le pendant les pauses pour vous laver les mains.Essuyez la transpiration de votre visage avec une serviette ou un bracelet pour éviter tout contact avec les mains.

Après avoir joué

Quitter la piste dès que vous avez fini de jouer.Lave toi les mains avec du savon ou utilisez un gel hydroalcoolique.Prendre une douche à la maison et évitez autant que possible d’utiliser les vestiaires.Refuser l’invitation à la collation d’après-match si l’endroit est bondé de monde et qu’il n’y a pas de distance interpersonnelle.

Quand dois-je annuler mon match?

Au cas où vous auriez contact avec une personne infectée par COVID-19 au cours des 14 derniers jours, si vous avez symptômes clairs liés au coronavirus, tels que fièvre, toux sèche, fatigue, mal de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête ou perte de l’odorat et du goût.