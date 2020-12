COVID-19 :

Le premier trimestre scolaire 2020-21 ferme sans aucune école fermée par Covid. Un succès complet pour la Junta de Andalucía grâce au protocole d’action qui a été établi pour contenir la propagation du virus dans les salles de classe et grâce au bon travail et au professionnalisme de la communauté éducative, qui le ministre de l’Éducation et des Sports de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, décrit comme “exceptionnel et exemplaire».

107 jours se sont écoulés depuis le début de l’année scolaire, et illes salles de classe se sont avérées être un environnement sûr. Malgré un pic enregistré – 408 salles de classe en quarantaine le 30 octobre ou onze écoles fermées le 6 novembre – à partir du deuxième mois de cours, la situation s’est normalisée et les cas ont considérablement baissé.

Les dernières données, publiées ce mardi, dénombraient 96 salles de classe affectées, soit 0,12% du total de 78024: 19 à Malaga, 17 à Séville, 14 à Almería, 12 à Córdoba, 10 à Jaén et Huelva, 8 à Cadix et 6 à Grenade. Finalement, 98,9% des centres éducatifs andalous sont indemnes de coronavirus.

Attaques de la gauche

Le président du conseil, Juanma Moreno, a souligné ce lundi les presque 99% de réussite: «J’apprécie les efforts des familles, des enseignants et des professionnels. Continuons à surmonter les défis avec l’unité et en mettant nos épaules ensemble », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Mais il y a eu plusieurs prédictions apocalyptiques de la gauche Andalou, qui a prédit le chaos dans les écoles. En septembre, il porte-parole adjoint du groupe parlementaire Adelante Andalucía, José Ignacio GarcíaIl a parlé d’une “situation insoutenable” et a exigé la démission d’Imbroda: “Il n’y a personne aux commandes, ils nous conduisent au-dessus du précipice”.

Le porte-parole adjoint du groupe socialiste au Parlement andalou, Rodrigo Sánchez Haro, il a récusé l ‘«incompétence» du conseil et a qualifié le retour à l’école d’ «échec» alors qu’ils n’étaient à l’école que depuis quelques jours. Il a critiqué «l’insécurité et l’incertitude» dans les salles de classe. Dans la même ligne, Adjointe d’Adelante Andalucía, Ana Naranjo, a dénoncé «la paresse et l’improvisation» du gouvernement régional, qualifiant sa planification de «bâclée».

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le conseiller de la présidence, de l’administration publique et de l’intérieur, Elías BendodoIl était clair qu’il s’agissait d’une stratégie d ‘«attrition»: «Ils recherchent le bruit et les ennuis. Ils ne veulent pas que les écoles rouvrent. Le risque zéro n’existe pas », a-t-il reconnu, mais a fait appel à« la raison et le bon sens. Finalement, le temps et les données ont donné raison au gouvernement andalou.

Test des enseignants autour de Noël

La Junta de Andalucía a renforcé l’activité pédagogique face à ce cours compliqué: 6400 enseignants supplémentaires, 6% de plus que l’an dernier, et un personnel de nettoyage avec 1600 professionnels de plus pour la désinfection des salles de classe. Le budget de l’année universitaire 2020-21 dans la communauté a été le plus important de l’histoire: 7,2 milliards d’euros.

Pour garantir un retour «sûr» dans les salles de classe après les vacances de Noël, le gouvernement régional testera Covid pour l’ensemble de l’équipe enseignante et non enseignante, soit un total de 150 000 travailleurs du secteur de l’éducation. “UNE défi logistique auquel nous sommes confrontés en toute responsabilité », déclare le ministre de l’Éducation, qui a une fois de plus souligné« le comportement exemplaire des étudiants andalous ».