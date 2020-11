COVID-19 :

La loi nationale de santé fonde la loi de 1944 et la loi organique 3/1986 des mesures spéciales de santé publique fournir une couverture pour une éventuelle vaccination obligatoire du Covid, bien que certains avocats demandent l’introduction de nouveaux instruments pour rendre la conformité plus efficace, rapporte Efe.

le dispositions approuvées au siècle dernier en Espagne pour la diphtérie et la variole, y compris la possibilité de déclarer le vaccin obligatoire, facilite la voie légale afin que la vaccination puisse être imposée dans votre cas, une mesure qui, bien qu’elle soit conforme à la loi, n’est pas la plus populaire parmi la communauté médicale en raison de l’effet «contre-productif» qu’il pourrait avoir.

Mais où dit-on spécifiquement que le vaccin doit être obligatoire? L’avocat spécialiste des questions de santé et professeur à l’Université ouverte de Catalogne (UOC) José Enrique Pérez Palaci a expliqué à Efe que, dans un premier temps, elles prévoient le droit à la vie et à l’intégrité physique et la protection de la santé tant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme que dans la Convention européenne des droits de l’homme et la constitution de l’Organisation mondiale de la santé ( OMS).

En Espagne, le premier titre de la Constitution ramasse le droit à la vie et à l’intégrité physique (Article 15) et article 43 stipulent qu’il est de la responsabilité des pouvoirs publics d’organiser et de protéger la santé publique par des mesures préventives et les prestations et services nécessaires.

De plus, dans la loi 22/1980, qui modifie le Loi fondamentale de la santé En 1944, il est spécifiquement prévu que les vaccins contre la variole, la diphtérie et d’autres infections pourraient être déclarés obligatoires par le gouvernement.

«Vaccinations contre variole et la diphtérie et contre les infections typhiques et paratyphiques peut être déclarée obligatoire par le gouvernement en raison de l’existence de cas répétitifs de ces maladies ou de l’état épidémique actuel ou prévisible est jugé pratique», Dit ce précepte dans son seul article.

Toujours en vigueur est un décret de 1945 qui a approuvé le règlement pour la lutte contre les maladies infectieuses, qui dans son article 21 déclare que les vaccinations contre la diphtérie et la variole peuvent être obligatoires pour tous les citoyens espagnols, “leur non-exécution ». Pour les juristes comme Perez Palaci, «Par analogie», le vaccin contre la pandémie de Covid-19 pourrait également être déclaré obligatoire.

Bien que la loi de 2002 sur l’autonomie du patient indique que la personne concernée peut accepter ou refuser certaines thérapies, ce droit de décider comporte quelques exceptions, principalement le risque pour la santé publique.

Préserver la santé publique

Ce risque est développé dans la loi organique 3/1986, qui en son article 2 déclare la possibilité pour les autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé publique.

Pour le juriste, la question de la vaccination obligatoire est, enfin, la collision de deux droits, le droit à la protection de la santé, qui prévaut en cas de pandémie comme le COVID-19, et le droit à la vie privée et confidentialité.

“Désormais, si la réglementation existante peut créer une certaine confusion, l’exécutif et le législatif peuvent également intervenir à cet égard et le modifier en introduisant des articles pertinents à la fois dans le code pénal et dans une nouvelle loi organique ou une modification de la loi générale de la santé publique” , a souligné.

Pour le professeur de droit constitutionnel de l’Université de Barcelone (UB) Mar Aguilera, «Plus que de le déclarer obligatoire en droit, il sera essentiel d’établir quelles sont les conséquences de la non-vaccination».

En conversation avec Efe, Aguilera a déclaré qu ‘”il est important de préciser quelles sont les conséquences et que celles-ci sont proportionnelles”, des préceptes qui devraient prévoir et évaluer plusieurs cas tels que “ce qui se passe si les parents continuent de prendre leur enfant sans être vaccinés contre le COVID-19 à l’école?”.

Du monde médical, cependant, ils insistent sur le fait que il n’est pas le plus approprié de déclarer le vaccin obligatoire “Parce que cela pourrait avoir des effets contre-productifs”, a expliqué à Efe Magda Campins, responsable de l’épidémiologie de l’hôpital de Barcelone Vall d’Hebron.

«Si vous forcez les gens, ils peuvent être plus réticents. Nous espérons atteindre une couverture vaccinale élevée de la population sans avoir à remplir l’obligation », a déclaré le médecin.