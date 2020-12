COVID-19 :

Deux cyclistes entourent l’immense place Yas Marina, où se concentre l’offre hôtelière, mardi matin. Ils se dirigent vers le circuit. Après quelques minutes, ils se reproduisent. Plus tard encore. Et un autre. Ils font des cercles dans les deux seules rues permises au personnel de Formule 1 pendant la semaine du dernier Grand Prix de l’année. Abu Dhabi n’est pas une bulle, mais une «biosphère», a baptisé la FIA. Oui le protocole COVID-19 est encore plus strict, sans contact avec l’extérieur, parce que le pays hôte l’a imposé.

L’arrivée de Bahreïn s’est produite tout au long de lundi sur une dizaine de vols affrétés par l’organisateur. Le terminal 3 de l’aéroport d’Abu Dhabi a été utilisé exclusivement pour la F1 et chaque avion a été déplacé, commodément espacé et séparé par guilde et équipe, les près de 1500 membres qui composent le paddock. À l’arrivée, attente, test PCR, contrôle des passeports et un bus ou une voiture escortés par la police pour se rendre à l’hôtel.

A l’approche de Yas Marina, deuxième contrôle aux frontières: vous entrez dans la biosphère, entouré d’une clôture noire, un chemin qui n’a qu’une seule direction. Déjà à l’hôtel, un groupe de travailleurs vêtus d’équipement de protection individuelle (EPI) reçoit le voyageur, l’emmène dans une chambre pour accélérer l’enregistrement, pas à la réception, et l’emmène dans sa chambre, que personne ne quitte avant le lendemain matin lorsque le résultat du test a été reçu. Et ce que quiconque est allé à Bahreïn a dû traverser au moins quatre tests PCR pendant une semaine et demie.

Puis, déjà avec le négatif, un bracelet vert vous permet de vous déplacer entre les hôtels et sur la route de Yas Marina et les ouvriers habillés en EPI disparaissent. Cela ressemblait à un mauvais rêve ou à un film de science-fiction. Jusqu’à ce que la clôture noire vous rappelle votre nouvelle gamme d’action.