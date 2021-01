COVID-19 :

MEXIQUE – Certains résidents de la capitale mexicaine ont passé le réveillon du Nouvel An en file d’attente dans une rue et au coin de la rue, en attendant de remplir les réservoirs d’oxygène des membres de la famille atteints du COVID-19.

La ville de neuf millions d’habitants a connu une augmentation des infections à coronavirus et les hôpitaux de la ville sont occupés à 87%, épuisant l’approvisionnement en oxygène.

Cela a conduit à de longues files d’attente et à des augmentations de prix qui rendent difficile voire impossible pour certains le remplissage de réservoirs qui, dans certains cas, ne durent que quelques heures.

Blanca Nina Méndez Rojas a fait la queue jeudi pour recharger le réservoir de son frère, récemment sorti d’un hôpital public après avoir contracté le COVID-19.

“En ce moment on le laisse déconnecté (de l’oxygène), donc il doit être totalement allongé pour qu’il ne tremble pas et n’ait aucun problème quand on arrive avec le tank”, a déclaré Méndez Rojas, notant qu’il y a deux semaines “une recharge coûtait 70 pesos (3,50 $), et pour l’instant c’est 150 pesos (7,50 $) ».

Dans une ville où les gens ont peur d’aller à l’hôpital et ceux qui ont du mal à trouver un lit, cela devient une question de vie ou de mort.

Voici les détails.

Juan José Ledesma, un retraité de Mexico, est tombé malade avec sa femme et son fils. Lorsque son test est revenu positif le 16 décembre, elle a dû rester à la maison et voir un médecin privé car l’hôpital local n’avait pas d’espace.

«J’ai pris des médicaments en situation privée, parce que nous sommes allés dans un centre de santé et qu’il n’y avait pas de capacité» parce qu’il y avait trop de gens qui venaient pour recevoir un traitement, a ajouté Ledesma.

Depuis, son fils – qui s’est rétabli – a dû sortir trois ou quatre fois par jour pour essayer de remplir le réservoir d’oxygène de son père.

“Eh bien, oui, le coût a augmenté, mais deux à trois fois”, a déclaré Ledesma. Réfléchissant au problème, il pleure légèrement. «Je pense que dans les zones rurales, ce qui est un peu plus difficile, mais plus difficile, et donc ils doivent attendre un peu plus longtemps s’ils ne peuvent vraiment pas» se permettre cette dépense.

Iván, un employé d’un magasin de recharge d’oxygène qui n’a donné son prénom que parce que ses patrons ne l’ont pas autorisé à parler aux journalistes, a reconnu que parfois il y a tellement de gens qui attendent, désespérés pour l’oxygène, qu’ils ne peuvent pas remplir tous les réservoirs. complètement.

«Il y a des moments où l’oxygène ne suffit pas pour que nous puissions remplir complètement les réservoirs pour tout le monde. Il y a des moments où nous devons réduire le remplissage pour que toutes les personnes qui viennent derrière puissent également prendre de l’oxygène pour leur membre de la famille ou leurs patients ».

Le Dr Felipe Bolívar clarifie certains mythes sur le vaccin COVID-19 qui se développent autour de lui.

Pour ajouter l’insulte aux blessures, les responsables de la ville ont peu fait pour lutter contre les augmentations de prix qui ont doublé ou triplé le prix d’une recharge, mais ont fermé un marché noir dans lequel les producteurs d’oxygène de qualité industrielle vendaient des réservoirs à usage médical. L’oxygène industriel, qui est utilisé pour faire fonctionner les torches à acétylène, n’est pas aussi pur que le gaz de qualité médicale.

Le gouvernement de la ville a lancé un programme pour donner à certaines personnes des réservoirs ou des concentrateurs, qui sont des machines qui extraient l’oxygène de l’air et n’ont pas besoin d’être rechargées. Mais il n’y en a pas assez pour tout le monde et l’achat d’une des machines sur le marché privé est trop cher pour la plupart des familles.

Avant la pandémie, les machines de base coûtaient environ 900 dollars, mais les prix ont depuis augmenté à 1 500 dollars ou plus.

“Les concentrateurs sont passés par le toit, ils en profitent trop avec les concentrateurs”, a déclaré Méndez Rojas.