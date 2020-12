COVID-19 :

Bien que les chiffres continuent d’être dévastateurs chaque jour – ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes – l’arrivée des premiers vaccins efficaces contre le COVID-19 nous fait voir cette lumière au bout du tunnel, ce “ début de fin ”. Il demeure, mais les vaccins nous donnent l’espoir que la pandémie prendra fin, ou du moins s’atténuera. Et avant la nouvelle des campagnes de vaccination imminentes, les réseaux sociaux comme Facebook ont ​​décidé de se protéger, à cause des «fake news» et de la désinformation.

Politique de désinformation et de contenu préjudiciable de Facebook

Depuis le début de la crise actuelle, Facebook a suivi des directives et des politiques comportementales, gardant les gens connectés via ses différentes applications ou s’assurant que tout le monde accède à des informations véridiques et non manipulées, ou à des contenus préjudiciables. Le réseau de Mark Zuckerberg a cherché à:

Connectez les gens avec des informations crédibles sur Facebook, Messenger, Instagram et WhatsAppCombattre la désinformation sur le COVID-19 à travers vos applicationsInterdire les tactiques d’exploitation dans les publicités et interdire les publicités pour les masques médicaux, les désinfectants pour les mains, les lingettes désinfectantes et les kits de test COVID-19Aidez les gens à demander ou à offrir de l’aide dans leurs communautésaider les gouvernements locaux et les organisations de santé d’urgence pour toucher les gens sur Facebook et Messenger, et pour collaborer en utilisant Workplace gratuitementGardez vos applications stable et fiable

Contenu Facebook sur les vaccins contre le coronavirus

Selon la société, compte tenu des nouvelles récentes selon lesquelles les vaccins COVID-19 vont bientôt se répandre dans le monde, «dans les semaines à venir Nous commencerons à éliminer les fausses allégations concernant ces vaccins ils ont été discrédités par des experts en santé publique sur Facebook et Instagram “, se conformant à leur politique de” supprimer les informations erronées sur le virus qui pourraient entraîner des dommages physiques imminents “.

Quel type de contenu serait supprimé?

– Fausses allégations que les vaccins COVID-19 contiennent des micropuces ou tout autre élément qui ne figure pas sur la liste officielle des ingrédients du vaccin

– Théories du complot sur les vaccins COVID-19 qui sont maintenant connues pour être fausses: comme si des populations spécifiques étaient utilisées sans leur consentement pour tester la sécurité du vaccin.

Nous allons également «continuer à aider les gens à rester informés sur ces vaccins» en promouvant des sources d’information faisant autorité par le biais de son centre d’information COVID-19. Bien que Facebook précise qu’ils n’agiront pas immédiatement, puisque les faits sur les vaccins «continueront d’évoluer».