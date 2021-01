COVID-19 :

Les États-Unis pourraient très bientôt commencer à administrer au moins un million de vaccins contre le coronavirus par jour malgré le démarrage lent de la campagne, a déclaré mardi le Dr Anthony Fauci, qui a néanmoins mis en garde contre plusieurs semaines dangereuses en raison de l’augmentation infections.

La lenteur de la vaccination exaspère les autorités sanitaires comme le grand public, un tiers seulement des premières doses distribuées entre les Etats ayant été utilisé mardi matin, un peu plus de trois semaines après le début. de la cloche.

«Chaque fois que vous démarrez un grand programme, il y aura des échecs. Je pense que ces défauts ont été résolus », a déclaré Fauci à l’Associated Press.

Les vaccinations ont déjà commencé à s’accélérer, atteignant environ un demi-million par jour, a déclaré Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays.

Maintenant, avec la fin des festivités de fin d’année, “une fois que l’élan reprend, je pense que nous pouvons frapper un million par jour ou plus”, at-il ajouté. Il a qualifié l’objectif déclaré du président élu Joe Biden de 100 millions d’inoculations au cours de ses 100 premiers jours de mandat de “très réaliste, important et réalisable”.

C’est un pronostic optimiste compte tenu des obstacles logistiques auxquels les États et les comtés sont confrontés lorsqu’ils tentent de gérer de faibles stocks de vaccin face à l’augmentation des hospitalisations liées au COVID-19. Fauci a noté que les hôpitaux étaient débordés et que le personnel médical était déjà épuisé avant même que les voyages et les rassemblements familiaux n’alimentent l’épidémie.

Fauci estime qu’entre 70% et 85% de la population américaine devra être vaccinée pour obtenir l’immunité collective, c’est-à-dire quand suffisamment de personnes sont protégées pour empêcher le virus de se propager. Cela équivaut à environ 280 millions de personnes.

Il a dit qu’il espère atteindre cet objectif au début de l’automne prochain.

Il n’y a toujours pas de date précise pour que ces spécialistes commencent la vaccination en Californie.

La pandémie a tué plus de 356 000 personnes aux États-Unis, et dans les semaines à venir, il pourrait y avoir une autre flambée des infections dans tout le pays qui «pourrait aggraver les choses», a déclaré Fauci.

L’administration Trump avait promis de fournir suffisamment de vaccins pour 20 millions de personnes en décembre et était en deçà de ce nombre, et les États se débattaient avec leur rôle central: vacciner les gens, à commencer par les agents de santé et les résidents des maisons de retraite. .

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 4,8 millions des plus de 17 millions de doses délivrées avaient été utilisées mardi matin. Le chiffre réel est probablement plus élevé en raison des retards dans les rapports, mais il est toujours bien inférieur à ce que les experts attendaient.