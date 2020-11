COVID-19 :

C’est ainsi que les masques nous protègent du coronavirus 3:43

. – Le Dr Anthony Fauci a été réticent à appuyer un mandat fédéral sur l’utilisation des masques.

«Un mandat national ne fonctionnerait probablement pas», a-t-il déclaré le 15 septembre lors d’une conférence de presse avec le gouverneur du Vermont, Phil Scott.

Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, exhorte les Américains à porter des masques faciaux depuis des mois. “J’ai confiance dans le peuple américain, que si nous mettons fortement l’accent sur l’importance du port de masques, nous y parviendrons et nous obtiendrons ce pourcentage au-dessus du pourcentage relativement faible de personnes qui portent des masques”, a déclaré Fauci le 21 juillet au édition du matin de NPR.

Mais il a déjà dit qu’il ne pensait pas que la loi fédérale était la voie à suivre.

“Je n’aime pas être autoritaire de la part du gouvernement fédéral, mais au niveau local, si les gouverneurs et d’autres mandatent essentiellement l’utilisation de masques en cas d’épidémie, je pense que ce serait très important”, a déclaré Fauci au sénateur de l’Alabama, Doug Jones. lors d’un événement en direct sur Facebook en juillet.

Jusqu’à maintenant.

“Eh bien, si les gens ne portent pas de masque, alors peut-être que nous devrions l’exiger”, a déclaré Fauci à Erin Burnett de CNN vendredi.

Covid-19 a empiré aux États-Unis. Les cas ont augmenté dans 32 États vendredi et sont restés stables à 17. L’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington a déclaré que le pays entrait dans un rebond hivernal. Les nouvelles infections ont dépassé 75 000 en une seule journée vendredi et plus de 800 décès ont été signalés.

Les mandats de port de masque peuvent être difficiles à appliquer, mais il est peut-être temps de les demander, a déclaré Fauci.

«Il va y avoir une difficulté à l’appliquer, mais si tout le monde est d’accord sur le fait que c’est quelque chose d’important et qui l’exige et que tout le monde se rassemble et dit, vous savez, ‘nous allons l’exiger, mais faisons-le’, je pense que ce serait un Excellente idée que tout le monde le fasse de manière uniforme », a-t-il déclaré.

Alors que le temps froid arrive, les gens doivent “doubler” les mesures qui fonctionnent, a déclaré Fauci. “L’utilisation universelle des masques” est une mesure, a-t-il dit, tout comme le maintien de l’éloignement social et du lavage fréquent des mains. Ils semblent très simples. Mais nous ne le faisons pas de manière uniforme et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons ces poussées », a déclaré Fauci.