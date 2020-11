COVID-19 :

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, a accordé une interview au programme État de l’Union du réseau CNN. Dans ce document, il a souligné le les progrès réalisés dans la recherche du vaccin et a souligné quand un retour à la normale.

À propos du rAnnonce récente du remède de Pfizer, dont l’efficacité est de 90%, a souligné que “c’est génial, mais nous devons faire vacciner les gens. Si nous pouvons faire vacciner la grande majorité des gens et être un vaccin efficace, et que d’un autre côté il y a un degré élevé d’absorption du remèdeNous pourrions commencer à ramener les choses au normalité relative dès que nous entrons dans les deuxième et troisième trimestres de l’année. À ce moment là, les gens peuvent commencer à penser à faire des choses trop dangereuses il y a à peine quelques mois. »

Bien qu’il ait également averti que les mesures fondamentales ne doivent pas être abandonnées santé publique: «Vous pouvez aborder un degré de normalité tout en faisant des choses fondamentales les agents de santé à rejoindre le vaccin pour que nous puissions revenir à la normale. “

Coordination avec la nouvelle administration Biden

Selon le possibilité que les responsables de la santé le pays commencera à collaborer avec le L’équipe de transition du président élu Joe Biden, n’a pas hésité à dire que “bien sûr Ce serait mieux si nous pouvions commencer à travailler avec eux. “

“Comme vous le savez, J’ai traversé plusieurs transitions, ayant servi six présidents pendant 36 ans. Et il est très clair que dans le processus de transition que nous traversons une diffusion fluide des informations est également très importante, car c’est presque comme passer le témoin dans une course. Tu ne veux pas t’arrêter et ensuite le donner à quelqu’un vous voulez passer à autre chose “il a ajouté dans le média susmentionné.