COVID-19 :

L’une des mesures que les gouvernements du monde entier tentent de mettre en œuvre est le contrôle de la population afin d’arrêter à temps les épidémies et les épidémies de COVID-19. Et l’une des méthodes consiste à utiliser votre mobile. Par exemple, les sociétés Google et Apple ont lancé une API commune de notification de contact de coronavirus via Bluetooth.

C’est un outil compatible avec les deux systèmes qui peut utiliser des applications développées par des établissements de santé du monde entier, afin de suivre la progression du COVID-19 parmi la population.

Faux applications de suivi des coronavirus

En Espagne, ces API n’ont actuellement aucune utilité, car le Ministère de la Santé, qui est celui qui a compétence dans le domaine des demandes officielles sur COVID-19, vous n’avez encore rien créé. Mais dans d’autres pays s’ils sont utilisés: par exemple la Suisse, qui a utilisé l’API Google et Apple pour une application de suivi officielle pour ses citoyens. Et Singapour a tenté sa chance avec l’application TraceTogether du gouvernement, qu’il a quitté parce qu’il avait des problèmes notamment dans les appareils Apple (AAPL.O), et maintenant il préfère utiliser des méthodes de confidentialité moins invasives comme un simple bracelet intelligent.

Mais précisément Singapour et ce type d’applications de suivi font l’actualité aujourd’hui, car selon le SingCERT, l’équipe d’intervention d’urgence informatique de Singapour, Il existe plusieurs applications qui se font passer pour ces applications de suivi officielles créées par le gouvernement.

Logiciels malveillants, chevaux de Troie, etc.

De nombreux pays mettent en œuvre des applications de recherche des contacts au fur et à mesure qu’elles sortent de leur phase de verrouillage. Et selon un communiqué officiel de SingCERT, les pirates et les groupes cybercriminels «profitent de ces implémentations pour mener des activités malveillantes à travers fausses applications mobiles qui imitent les applications officielles de traçage des contacts COVID-19 ».

L’utilisateur qui télécharge une application officielle du gouvernement de son pays pour suivre la propagation de la pandémie est en train de diminuer une fausse application, qui est généralement le destinataire de chevaux de Troie ou de logiciels malveillants qui, une fois exécuté, “pourrait être utilisé pour surveiller les activités des utilisateurs sur l’appareil et / ou voler leurs données personnelles”.

Et le gouvernement de Singapour le sait bien, car plusieurs fausses applications ont été trouvées qui imitent précisément leur application officielle TraceTogether, pour lequel il a lancé cette annonce au reste des gouvernements du monde pour les avertir de ce qui s’est passé.

Au moins 12 applications malveillantes

Anomali, une société de cybersécurité basée aux États-Unis, a annoncé cette semaine que J’avais découvert au moins 12 applications de cette classe, imitant une application officielle de suivi des citoyens dans le but de voler des données privées et de distribuer des logiciels malveillants. Sur ces 12 applications, 2 d’entre elles ont «complètement imité TraceTogether» dans la conception et les fonctions.

Comment les identifier? Selon Anomali, ces applications ne semblent pas “être distribuées via des canaux officiels tels que le Google Play Store ou le magasin d’applications Apple”, mais sont plutôt diffusées via “d’autres applications, des magasins tiers et des sites Web”.

Le gouvernement de Singapour recommande aux utilisateurs de prendre les mesures suivantes pour éviter de télécharger des applications non autorisées et malveillantes sur leurs appareils mobiles:

Téléchargez uniquement des applications depuis le Play Store officiel (Android) et l’App Store (iOS).

Requete informations pour les développeurs dans la liste des applications. Télécharger uniquement applications développées et répertoriées par le développeur officiel.

Faites attention aux autorisations de sécurité requises par l’application et / ou sa politique de confidentialité avant le téléchargement.

Méfiance des applications qui ils demandent des autorisations inutiles sur votre appareil.

Examinez les avis des applications et méfiez-vous des applications mal évaluées. De nombreuses révisions ocmauvais omentaux ils peuvent être une indication de problèmes avec l’application.