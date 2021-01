COVID-19 :

Le président de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ce jeudi a qualifié le gouvernement d ‘”irresponsable” pour l’ “erreur” de ne pas laisser les communautés autonomes prolonger le couvre-feu, une décision dont les conséquences sont déjà “payées”, a-t-il dit.

Après la réunion hebdomadaire du gouvernement galicien, en outre, le chef de la Xunta a souligné que les données montrent que l’évolution en Galice est mauvaise et «s’aggrave», il n’a donc pas exclu que dans les prochains jours, d’autres mesures soient prolongées. restrictive, déjà en vigueur dans trois communes, «à une bonne partie» de la communauté.

La Galice a battu un nouveau record d’infections quotidiennes ce jeudi, avec 1 727, et de cas actifs, 16 030, avec une pression hospitalière à la hausse et proche du pire de la première vague, début avril.

Concernant le refus du gouvernement de prolonger le couvre-feu, Núñez Feijóo a montré sa “surprise et sa frustration” et a regretté que l’exécutif “empêche les autonomies d’utiliser les outils nécessaires pour lutter contre la pandémie”.

«C’est une erreur, du point de vue de la nation et du système national de santé et nous payons les conséquences du manque de rigueur du gouvernement; non pas à cause de la gestion de la pandémie, dont ils ont déjà démissionné, mais parce qu’ils ne font pas confiance aux autorités déléguées, (les communautés), puisque nous en avons les responsabilités parce que le gouvernement s’est déclaré irresponsable », a-t-il déclaré.

Les chiffres de contagion Covid sont mauvais dans toutes les régions. En Galice, par exemple, le président de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a avancé que “probablement” dans les prochains jours, les restrictions en Galice seront renforcées compte tenu de l’évolution épidémiologique de la pandémie de Covid, puisque “toutes les données” – à la fois en ce qui concerne l’augmentation des infections et la pression sanitaire en L’hôpital et l’USI sont «mauvais». “Mauvais sans aucune sorte de condition ou de nuance”, at-il ajouté.

Dans son discours, dans lequel il a fait appel à la responsabilité et au respect des règles, Nunez Feijóo a fait valoir que les mesures de la Xunta ne visent pas à «déranger» mais plutôt ils ne cherchent qu’à “sauver des vies”. Et, selon leurs calculs, l’impact de cette troisième vague sera plus dur que celui de la deuxième et, “bien sûr”, il sera également “plus élevé en nombre d’hospitalisations en service et en USI” que la première.

Concernant le vaccin, bien qu’il ait fait valoir que lorsque la vaccination progressera, la mortalité diminuera, il a averti que les doses sont “insuffisantes” et le seront dans les mois à venir, la population doit donc “faire un effort” et agir avec responsabilité.

De même, il a confirmé qu’en Galice, il n’y avait pas de problème avec les seringues et, “en général, même très général”, dans la Communauté, six doses sont prélevées sur chaque flacon de vaccin Pfizer.

Intensifier les mesures

Du côté de la Xunta, il a prévenu qu’étant donné que la situation épidémiologique “s’aggrave”, il n’hésitera pas à étendre et à “intensifier” les restrictions si nécessaire.

Ainsi, il a rappelé les mesures prises cette semaine en élevant le niveau d’alerte dans de nombreuses localités (115 communes galiciennes au total sont soumises à des restrictions maximales) et même en fermant des hôtels et des activités non essentielles dans trois communes – Arteixo, Viveiro et Xinzo de Limia – , avec des données particulièrement «inquiétantes» et à un «niveau extrême» d’alerte.

Il a immédiatement confirmé que, si les décisions ne seront pas “improvisées” et que les experts du comité clinique feront les recommandations qu’ils envisagent, “il ne peut être exclu” d’étendre le resserrement des mesures “à une bonne partie de la Galice” et que le “niveau extrême »Des restrictions – celle d’Arteixo, Viveiro et Xinzo – atteint là où les critères du protocole le justifient.

Le confinement total, la dernière option

D’autre part, il est soutenu qu’il faut «essayer d’éviter» l’enfermement général de la population. Selon lui, cela devrait être “la dernière décision” quand “il ne reste plus” à prendre et “si les règles sont respectées”, il ne sera pas nécessaire de le faire.

Núñez Feijóo a défendu que, bien que l’impact de la troisième vague sera dur, contrairement à ce qui s’est passé dans la première vague, il peut “être mieux contrôlé”, car il y a plus de tests de diagnostic et aussi plus de capacité pour les soins hospitaliers et de soins intensifs. dans toutes les communautés.