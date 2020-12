COVID-19 :

L’Allemagne décrète à nouveau une fermeture sévère pour arrêter l’avancée du coronavirus dans le pays. La chancelière Angela Merkel a annoncé qu’elle décréterait un confinement partiel à partir de ce mercredi et jusqu’au 10 janvier prochain au vu de la “croissance exponentielle” des infections et des “nombreux décès” enregistrés.

Concrètement, l’Allemagne ferme tous les commerces qui proposent une activité “non indispensable”, écoles et jardins d’enfants du 16 décembre au 10 janvier, soit un peu moins d’un mois et coïncidant avec toutes les vacances. Noël.

“Nous sommes obligés d’agir, et nous agissons maintenant”, a déclaré la chancelière, qui a décidé d’adopter ces mesures après avoir rencontré les 16 dirigeants régionaux des États fédérés. Angela Merkel était accompagnée à la conférence de presse par le leader bavarois, Markus Söder, et le ministre des Finances, Olaf Scholz.

Söder a averti lors de son apparition que la pandémie «est incontrôlable». C’est “une catastrophe qui affecte nos vies plus que toute autre crise des 50 dernières années”, a-t-il ajouté.

Ce nouveau confinement est très similaire au printemps dernier, celui de la première vague du coronavirus. Les principales mesures adoptées sont les suivantes:

Télétravail ou vacances: avec confinement partiel, les entreprises doivent autoriser leurs travailleurs à télétravailler à domicile ou faciliter les vacances pendant les trois semaines et demie à venir “pour appliquer le principe du” nous restons chez nous “dans tout le pays”. Contacts sociaux: les contacts sociaux seront très limités, seuls cinq adultes au maximum de deux ménages différents pourront se rencontrer et devront être très restreints du 24 au 26 décembre, date à laquelle les citoyens ne pourront rencontrer que leurs plus proches parents. Quarantaine préventive: ceux qui veulent fêter Noël devront réduire au maximum leurs contacts dans les sept jours précédant les réunions de famille. Vente d’alcool: la vente d’alcool sur la voie publique sera interdite à partir de mercredi, après que de nombreux cafés et bars, fermés depuis début novembre, aient installé des étals de rue pour vendre du vin chaud, une tradition de Noël profondément ancrée en Allemagne.

L’Allemagne ferme complètement les restaurants, bars, théâtres, cinémas, musées et installations sportives depuis six semaines, mais le nombre d’infections et de décès ne cesse de croître et Merkel a décidé de prendre ces mesures restrictives à l’approche de Noël.

Déjà jeudi dernier, le président de l’institut de surveillance sanitaire Robert Koch, Lothar Wieler, avait averti que “la situation continue d’être très grave et s’est même aggravée depuis la semaine dernière”. Selon lui, l’épidémie continue de progresser car la population n’a pas suffisamment réduit ses contacts sociaux.

L’Allemagne a mieux contrôlé la première vague, mais le nombre de nouvelles infections quotidiennes a atteint 30 000 vendredi et samedi, bien au-dessus de la moyenne quotidienne. Dimanche, les chiffres sont tombés à 20 200 nouvelles infections en 24 heures et à 321 décès, mais cela est principalement dû au fait que pendant le week-end, de nombreux cas ne sont pas signalés.

Le chef du RKI a estimé que la situation du pays est également due “à la fatigue” de la population, après près de dix mois d’impositions sans précédent. «Nous devons intensifier d’urgence [y] encore plus d’efforts », avait déclaré vendredi le président allemand Frank-Walter Steinmeier, autorité morale du pays.

Dans un sondage publié jeudi par la chaîne ZDF, 49% des Allemands se disent favorables à de nouvelles dispositions, malgré la proximité des vacances de fin d’année, contre 13% qui se déclarent contre.

La Bavière fait partie des régions qui n’ont pas attendu la réunion de crise pour prendre de nouvelles mesures: il y a des couvre-feux en vigueur depuis cette semaine dans les villes les plus touchées.

En Saxe, la province la plus touchée, la fermeture des commerces et des écoles avait déjà été décrétée, qui prendra effet lundi. Il y aura également des couvre-feux locaux entre 22h00 et 6h00.

Dans le Bade-Wurtemberg, quitter la maison n’est autorisé que pour des raisons impérieuses, c’est-à-dire pour aller travailler, acheter de la nourriture ou un rendez-vous médical.

Jusqu’à présent, les Allemands ont été exhortés à «rester chez eux», mais ont eu la liberté de mouvement et n’ont jamais été soumis à un confinement strict comme en Espagne ou en France, par exemple.