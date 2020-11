COVID-19 :

Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires, Fernando Simon, Il a de nouveau joué dans une autre démission, une autre, lors de sa conférence de presse quotidienne pour rendre compte des dernières nouvelles sur le coronavirus: vous avez été à la collation de tests antigéniques en pharmacie.

Ce jeudi, il a admis à propos du débat sur les tests d’antigènes en pharmacie, que ces tests peuvent être utiles s’ils sont effectués correctement. Parce que vous vous êtes rappelé que ces tests ne détectent pas les infections passées. Cependant, il y a à peine trois jours, lundi 16 dernier, Fernando Simón a lui-même rejeté ces tests en pharmacie, pour lesquels il a décrit plusieurs inconvénients:

«Nous ne pouvons pas penser qu’une personne présentant des symptômes ira dans une pharmacie et se fera dépister. Les pharmacies devraient avoir un circuit covid. Ils courent le risque que leur propre personnel soit infecté et perde leurs employés. Il y a de nombreux éléments », a-t-il commenté.

Cependant, à la comparution de ce jeudi de Fernando Simón et avant le débat sur la réalisation de ces tests dans le bureaux de pharmacie, Simón a rappelé qu’il existe actuellement un risque de réinfection par le coronavirus, un fait que ces tests ne détectent peut-être pas avec précision.

«Il existe de nombreuses façons de les utiliser, mais le problème est lorsque ces tests, ou d’autres tests, sont utilisés pour ce qu’ils ne sont pas faits. Par conséquent, s’ils sont bien faits et interprétés correctement, il ne reste plus qu’à regarder attentivement où, quand et dans quel but ils sont faits », a détaillé Fernando Simón.

Cela dit, le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires a évoqué l’étude menée par des chercheurs du La Jolla Institute for Immunology (États-Unis) Dans lequel il est souligné que l’immunité contre Covid-19 peut durer au moins huit mois et pourrait être prolongée pendant des années, notant que “tout semble indiquer” qu’elle peut durer “beaucoup plus longtemps” qu’on ne le croyait auparavant.

PCR dans les aéroports

Quelque chose de similaire est arrivé à Simon avec un autre problème controversé. Celui sur les tests PCR dans les aéroports. Après des mois de refus insistant de les réaliser aux touristes, comme l’a demandé la Communauté de Madrid qui préside Isabel Diaz Ayuso Avec un plan spécifique à l’aéroport de Barajas pour éviter les flambées dues aux cas importés, le gouvernement les a acceptés.

Simon a poursuivi en soulignant son refus dans le problèmes logistiques Qu’est-ce que ça veut dire, «fausse sécurité» économique, sanitaire et excessive ce qui ajouterait au «manque de fiabilité de certains des résultats». Il a estimé que des alternatives devaient être trouvées par l’intermédiaire de Foreign Health.

Remise à la preuve

Cependant, au début de ce mois, le gouvernement s’est rendu aux preuves et a accepté la demande d’Ayuso que les voyageurs arrivent à l’aéroport sans un RAP négatif d’origine. Huit mois après l’épidémie officielle du coronavirus en Espagne, le ministère de la Santé a annoncé aux communautés autonomes une modification des contrôles dans les aéroports sur les voyageurs entrant dans notre pays.

Le gouvernement a reconnu, comme la présidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avait dénoncé à plusieurs reprises que le système actuel ne fonctionnait pas. Le département dirigé par Salvador Illa, via External Health, a renforcé les contrôles dans les aéroports de toute l’Espagne. Jusqu’au changement de critères, à l’intérieur de l’avion, le personnel de bord a remis un papier aux voyageurs. Un document qui devait être rempli et remis à l’arrivée aux aéroports de destination. Cependant, en raison d’un manque de personnel sur le terrain, ces auto-déclarations n’ont pas toujours été demandées. En fait, il était courant de ne pas avoir à le remettre.