COVID-19 :

Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simon, a la fuite pour insister sur le fait que les Espagnols et leurs Noëls sont les seuls coupables de la situation actuelle que traverse la pandémie de coronavirus en Espagne, avec des infections en chiffres records et frappé carrément par la troisième vague de l’agent pathogène. Selon Simón, les Espagnols ont passé les festivités “mieux” qu’ils n’auraient dû, malgré toutes les restrictions imposées par le gouvernement et qui ont poussé des millions de familles à passer les fêtes séparément.

Ses propos blâmant les infections à Noël ont soulevé un grand nuage de poussière lundi, mais Simón n’a pas hésité à revenir dans la même ‘flaque’ ce jeudi lors de la conférence de presse après le comité de surveillance des coronavirus: “Nous sommes tous conscients que à Noël ce qui sera recommandé sera recommandédésolé de dire que nous avons passé un meilleur moment de ce que nous aurions dû l’adopter.

Simón a de nouveau blâmé la société espagnole et son Noël pour le vague de contagion dans lequel l’Espagne vit immergée en ce moment, et qui a déjà dépassé les niveaux de risque indiqués dans la deuxième vague et multiplie par 50 le risque de contagion qu’il y avait lorsque Sánchez a abandonné le virus.

Lundi, il l’a fait pour la première fois, lors d’une conférence de presse, assurant que “nous l’avons peut-être passé mieux que nous n’aurions dû et maintenant nous devons supposer ce qui va se passer”.

Il est maintenant temps de “supposer”

Simón, en particulier, a averti que “maintenant nous devons assumer ce qui va se passer”, ajoutant que “oui, nous allons passer quelques semaines difficiles”. «Je ne sais pas quand le pic viendra de cette nouvelle phase. Oui, nous ne sommes peut-être pas très loin de lui. Cela dépendra si les mesures des communautés commencent à prendre effet. Si nous, tous, une fois les festivités terminées, avons repris les bonnes habitudes et avons à nouveau pris conscience de l’importance de notre travail dans la lutte contre l’épidémie. Si tel est le cas, il est possible qu’au début de la semaine prochaine, nous assistions à une diminution », a expliqué Simón à propos de l’impact de Noël.

Ces propos lui ont valu de nombreuses critiques de tous les secteurs, lui rappelant que c’est le Gouvernement – déjà proposé par les experts qui le conseillent, parmi lesquels figure – qui a décidé quel genre de mesures et des restrictions devraient être mises en place pendant les vacances pour éviter précisément cette troisième vague. Ou du moins, pour le minimiser. Ainsi, les couvre-feux ont été maintenus, des restrictions ont été imposées aux déplacements entre les communautés et le nombre de membres de la famille qui pouvaient s’asseoir à table était même limité à 6. Le Gouvernement a, en outre, laissé l’application de ces mesures entre les mains des communautés autonomes, bien qu’il se soit vu confier les pouvoirs conférés par un état d’alerte pendant 6 mois.

Prédiction d’un verrouillage

En revanche, Simón a assuré ce jeudi que le isolement total Comme celui qui a été appliqué en mars, il n’est pas sur la table du ministère ou du gouvernement pour le moment. Ou du moins, il n’est pas recommandé par votre département compte tenu de l’évolution actuelle des données.

«L’option du confinement c’est là, si nécessaire il faudra le faire, mais tout de suite avec le niveau de transmission, la situation et les caractéristiques de cette troisième vague, ne semble pas nécessaireSimón a averti.

En outre, il a été optimiste quant aux chiffres des décès, assurant que “le létalité ça reste dans les chiffres des derniers mois, environ 1% qui sont des chiffres, je ne sais vraiment pas quel mot utiliser, ce sont de bons chiffres dans lequel on parle de défunt ».

Critique et politisation

Si cette fois les Espagnols ont été la cible de la culpabilité de Simón, en décembre le principal expert du gouvernement Pedro Sánchez a accusé les propres «critiques» de la société de sa gestion comme étant la cause des erreurs commises pendant la pandémie.

Simon a choisi de le faire The Lancet, le magazine le plus prestigieux du monde médical, où il a publié une lettre signée avec un groupe de collaborateurs pour revendiquer sa gestion de la pandémie. Dans le texte, il a affirmé des choses telles que le fait que l’Espagne ait souffert de la deuxième vague d’infections à coronavirus auparavant, par rapport à d’autres pays européens, a généré une multitude de «critiques» qui ont entravé son travail.

La faute, selon Fernando Simón, est la politisation et un «climat d’affrontement malheureux»Cela complique leur travail et leur communication efficace, une situation qui« probablement », ajoute-t-il, nuit à la réponse à la pandémie. Ses apparitions sont, selon lui, un «défi».

En sa faveur, le directeur du CAES assure que lorsque la pandémie a éclaté, l’Espagne a augmenté sa capacité de réponse «considérablement», ce qui s’est traduit en mai par une nouvelle stratégie «test-trace-isolation».