COVID-19 :

Le directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires (CCAES), Fernando Simón, s’envole de Noël avec une vigueur renouvelée et n’a pas hésité dans sa comparution de lundi à se tourner vers les citoyens pour les tenir responsables de la possible croissance des infections qui pourraient se produisent après les vacances de Noël.

Parce que Simón a assuré lors de sa conférence de presse aujourd’hui que “nous l’avons peut-être adoptée mieux que nous n’aurions dû et maintenant nous devons supposer ce qui va se passer”.

Simon, en particulier, a déclaré que “maintenant nous devons supposer ce qui va se passer”. Il a ajouté que «oui, nous allons avoir quelques semaines difficiles. Je ne sais pas quand le pic de cette nouvelle phase viendra. Oui, nous ne sommes peut-être pas très loin de lui. Cela dépendra si les mesures des communautés commencent à prendre effet. Si nous, tous, une fois les festivités terminées, avons repris les bonnes coutumes et nous sommes redevenus conscients de l’importance de notre travail de contrôle de l’épidémie. Si tel est le cas, il est possible qu’au début de la semaine prochaine, nous constatons une diminution.

Ainsi, Simón met les citoyens dans leur intégralité, qu’ils aient respecté ou non les restrictions imposées par les administrations. Cependant, il est curieux qu’avant Noël, alors que les prévisions de pandémie n’étaient pas très optimistes et qu’un coup de feu dans les contagions était déjà prévu, le Gouvernement n’ait pas osé imposer des mesures plus dures sur tout le territoire national, mais que, Là encore, comme d’habitude ces derniers temps, il laisse les mesures de protection contre le coronavirus entre les mains des communautés autonomes.

La clarté des responsabilités est une spécialité du directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires. Fernando Simón s’est déjà dépêché à l’aise dans une revue scientifique pour se défendre des critiques nombreuses et presque unanimes qu’il reçoit presque quotidiennement, les accusant, avec la «politisation» de la pandémie, des problèmes auxquels l’Espagne est confrontée dans la lutte le coronavirus.

Simón a choisi nul autre que The Lancet, peut-être la revue la plus prestigieuse du monde médical, pour publier une lettre avec un groupe de collaborateurs pour justifier sa gestion de la pandémie. Dans celui-ci, il a affirmé des choses telles que le fait que l’Espagne ait subi la deuxième vague d’infections à coronavirus auparavant, par rapport à d’autres pays européens, a généré une série de «critiques» qui ont entravé son travail.

La faute, selon Fernando Simón, est la politisation et un “climat de confrontation malheureux” qui complique son travail et une communication efficace, une situation qui “probablement”, ajoute-t-il, nuit à la réponse à la pandémie. Ses apparitions sont, selon lui, un «défi».

“Croissance nette” de l’incidence

Lors d’une conférence de presse ce lundi, l’épidémiologiste du ministère de la Santé s’est dit préoccupé par la “nette croissance” de l’incidence, qui atteint aujourd’hui 435 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, alors qu’elle ne l’a pas encore été. pleinement enregistré l’effet des derniers jours de Noël.

«Les données n’évoluent pas aussi vite que dans la deuxième vague, mais il y a une augmentation considérable des cas qui est observée chaque jour, avec des chiffres déjà très proches de la fin octobre. Nous sommes déjà clairement dans une phase ascendante », a-t-il prévenu.

Ainsi, Simón espère que les nouvelles restrictions imposées par les communautés autonomes après le Jour des Trois Rois auront un «effet», qui peut être «observé au début de la semaine prochaine». «Pendant ce temps, on peut s’attendre à ce que le reste de la semaine augmente l’incidence. Nous allons avoir quelques semaines difficiles », a-t-il reconnu.

Dans ce contexte, Simón a demandé à la population espagnole un effort pour contenir la troisième vague. «Nous devons être très prudents, être conscients que si nous nous sommes détendus plus que nécessaire pendant Noël, nous devrons faire un effort maintenant. Nous avons passé quelques jours mieux que nous n’aurions dû », a-t-il conclu.