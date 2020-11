COVID-19 :

Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a offert un conférence de presse comme d’habitude tous les jeudis. Dans sa comparution, il a passé en revue la situation actuelle de la pandémie en Espagne, ainsi que le nombre d’infections et de décès dus au coronavirus pendant la deuxième vague.

Il a commencé par souligner que “la tendance est favorable, mais il faut être très prudents jusqu’à ce que nous soyons dans une situation vraiment bonne. C’est favorable, mais ce n’est pas là où nous voulons être. Notre objectif est d’avoir moins de 50 ans, si possible moins de 25 “.

Concernant la situation hospitalière, il a souligné que “ll’occupation des lits continue de baisser, mais les données ne sont toujours pas bonnes. Cependant, Il est vrai qu’une baisse progressive mais continue de l’occupation est observée, ce qui est également observé dans toutes les communautés autonomes. Cette descente On l’observe également chez les plus de 65 ans, les plus vulnérables, qui est le groupe dans lequel nous nous intéressons le plus au contrôle de la transmission. Nous devons nous en tenir à un tension importante dans l’application des mesures de contrôle “.

Pour cette raison, Simón a lancé un avis pour les prochaines festivités: “Nous devons essayer de réduire au maximum la taille des fêtes de famille. Prise en compte des paramètres. Six personnes de six familles différentes sont plus dangereuses que dix personnes de deux familles différentes. “

Évolution épidémiologique

Simón a souligné deux facteurs clés pour observer l’évolution future du virus: “Nous avons deux situations critiques d’évaluer l’évolution de l’épidémie, l’un est le pont de la Constitution et l’autre sera Noël. Le risque est là, et si nous continuons à surveiller la situation, peut-être en janvier, nous serons dans les données que nous voulons. J’espère que l’impact sur Noël sera le moins possible. “

“Que va-t-il se passer sur le pont? Nous ne le saurons pas avant Noël. Et par conséquent la chose prudente à faire est de planifier ce que vous allez faire à Noël pour toutes les options de scénario et les mesures à appliquer dans chacun d’eux “.

Enfants à Noël

Selon le possibilité pour les enfants de ne pas compter dans le nombre de personnes recommandé face aux réunions de Noël, il a souligné qu ‘”il y a un groupe de travail évaluant ces enjeux et lorsque vous avez le document, vous pouvez le valoriser. Je n’ai pas de position très forte sur cette question. “

Interrogé sur l’infectiosité des enfants, il a souligné qu ‘«il est vrai qu’il existe des études disponibles qui indiquent que la probabilité dans les groupes d’enfants est moindre qu’ils transmettent aux personnes âgées. Mais d’autres études vont dans la direction opposée. Nous ne sommes pas certains. Ils sont infectés de la même manière selon les preuves dont nous disposons, mais il est possible que la charge virale soit plus faible, mais ce sont des informations que nous n’avons toujours pas consolidées “.

Malgré les éventuelles restrictions, l’épidémiologiste a voulu adresser un message rassurant aux citoyens: “Noël pourra célébrer, mais d’une autre manière. Avec une série de mesures de précaution que nous n’avons pas eu à postuler pendant d’autres années. Les propositions qui entreront le plan de prévention des risques associé à Noël n’est pas encore. Il y a des brouillons de travail qui ils peuvent beaucoup changer avec ce que sera le document final. “

Plan de vaccination

Sur le système d’enregistrement des vaccins contre les coronavirus, a expliqué qu ‘”il avait été convenu lors d’un Conseil interterritorial il y a quelques semaines et c’était déjà signalé. Il est important d’établir ce record. Il tentera de tirer parti de toutes les connaissances et de l’infrastructure. Il sera disponible avant le début de la vaccination. Il peut être trouvé sur les sites de vaccination habituels. Le suivi des patients est assuré par les services de santé ».