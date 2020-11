COVID-19 :

La presse internationale fait écho au manque de rigueur dont on a fait preuve ces derniers mois Fernando Simon. Plusieurs médias français, après avoir publié une note à ce sujet à l’agence de presse française France Press, se sont fait l’écho du mensonge de l’épidémiologiste du gouvernement de Pedro Sánchez quand il a déclaré que la pandémie de coronavirus se «stabilisait» le même jour, ce mardi, que les décès de Covid ont atteint leur point culminant dans la deuxième vague: 411 décès en seulement 24 heures.

Les journaux français ont pris les couleurs du directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires après une nouvelle conférence de presse embarrassante qui s’ajoute à d’autres dans lesquelles le soi-disant médecin a joué: comme quand il a dit “je vais mettre mon doigt dans mon nez” ou quand il a dit sans vergogne que “ça ne valait pas la peine” de révéler la liste des experts qui ont conseillé l’exécutif, que car il s’est avéré qu’ils n’existaient pas, parce que “c’est trop long”.

Donc, Le Figaro, par exemple, il a assuré dans son émission en direct de mardi que “malgré un nombre record de morts en 24 heures, l’Espagne affirme être dans une phase de stabilisation”, soulignant le mensonge que cette déclaration implique. Dans la même ligne, Le Devoir, l’un des principaux journaux canadiens a intitulé une nouvelle comme celle-ci: «L’Espagne dit qu’elle est sur la bonne voie malgré l’augmentation des décès».

Euronews fait également écho au manque de rigueur de Fernando Simón, affirmant que «ce mardi, l’Espagne a enregistré plus de 400 nouveaux décès liés à Covid-19 en 24 heures, le chiffre le plus élevé de la deuxième vague, mais l’épidémie est entrée dans une phase de «stabilisation claire», selon l’épidémiologiste gouvernemental Fernando Simón ».

Un nouvel épisode international embarrassant pour l’épidémiologiste qui passe son look de motard à travers les magazines lifestyle, raconte des blagues macho (et mauvaises) sur les infirmières sur les émissions YouTube ou absent de son travail pour aller faire un tour en ballon avec le célèbre Jesus Calleja.

Bilan des décès de la deuxième vague

La newsletter du ministère de la Santé de ce mardi a porté le nombre de décès lors de la nouvelle pandémie de coronavirus à 39756, 411 de plus que lundi, un chiffre sans précédent dans cette deuxième vague. “Il est possible que (les morts) continuent d’augmenter dans les prochains jours” par la période d’évolution de la maladie, malgré «quoiet on voit qu’il y a une stabilisation claire dans les derniers jours »des contagions, a averti Fernando Simón, directeur du centre d’urgence sanitaire du ministère de la Santé, lors d’une conférence de presse.

«Cela fait plusieurs jours que l’incidence cumulée à quatorze jours s’est stabilisée», à environ 525 cas pour 100 000 habitants, a déclaré Simón, une tendance observée jusqu’à présent en novembre après avoir dépassé «le pic de transmission. “Fin octobre.

“Nous ne savons pas s’il sera maintenu, nous l’espérons”»il a souligné prudemment.

L’épidémiologiste a dit que l ‘«effet» des restrictions prises en Espagne est déjà observé, où le gouvernement a déclaré le 25 octobre un état d’alerte qui a mis en place un couvre-feu nocturne dans presque tout le pays et a donné une couverture légale aux régions, compétentes en matière de santé publique, pour mettre en œuvre des mesures anticovides. Dans le cas de la Communauté de Madrid, des restrictions de travail avaient déjà été appliquées à peine une semaine avant que l’exécutif central ne décide d’imposer le nouvel état d’alarme.

Plusieurs régions ont appliqué des fermetures de périmètre et la fermeture de bars et de restaurants, tandis que certaines d’entre elles ont fait pression pour suivre l’exemple d’autres pays européens et décréter des confinements à domicile. Mais le ministre de la Santé, Salvador Illa, a exclu cette possibilité pour le moment et demande à attendre de voir le résultat des mesures prises jusqu’à présent.

Avec près de 1,4 million de cas signalés, l’Espagne est l’un des pays européens avec le plus d’infections à la covid-19.