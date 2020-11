COVID-19 :

Fernando Simon n’a pas participé à une réunion du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui s’est tenue le 11 mai, et dans laquelle les pays ont exprimé leurs doutes et leurs complexités quant à la désescalade et à l’éventuelle vague d’épidémies. Les principaux pays européens étaient représentés à la réunion. Juste à ce moment, l’Espagne entamait la première phase du manque de raffinement.

La réunion a abordé le scénarios les plus vulnérables pour la propagation du virus, comme la rentrée scolaire ou l’impact sur les maisons de retraite médicalisées et les transports en commun. Également les mécanismes de dépistage et de suivi, la capacité hospitalière et la stratégie de dépistage dans d’autres pays. Ou l’utilisation de masques et la réduction des distances sociales.

De France, par exemple, l’amélioration des indicateurs dans les cas confirmés a été soulignée et la capacité de confirmer les cas suspects, ainsi que la coordination entre les laboratoires. D’autres pays, comme le Danemark et l’Estonie, ont présenté leur stratégie pour améliorer la détection de la transmission communautaire. Des propositions de surveillance sérologique ont également été avancées, afin d’avoir une meilleure compréhension du virus, comme l’immunité collective.

L’Allemagne a admis des difficultés de coordination, car, en raison de sa structure, chaque État fédéral est responsable de ses mesures. Malgré cela, le représentant allemand a souligné que “si un seuil de 50 nouveaux cas signalés pour 100 000 habitants est dépassé en une semaine, l’Etat doit intervenir et envoyer un soutien supplémentaire”. Le pays a reconnu sa préoccupation face aux épidémies dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les abattoirs.

L’Islande, considérée comme un modèle de gestion de la pandémie lors de la première vague, a souligné que la moitié de la population avait été testée et s’est déclarée préoccupée par l’impact de la réouverture des frontières. L’Italie s’est concentrée sur l’étude de la surmortalité et a annoncé un renforcement dans l’analyse des personnes tuées par Covid. Certains pays se sont également déclarés préoccupés par la diffusion dans les espaces extérieurs.

Mike catchpole, Le scientifique en chef de l’ECDC, a souligné l’importance de “partager les résultats de la surveillance, pour obtenir des informations précoces sur d’éventuelles flambées”, ainsi que les efforts de chaque pays pour vacciner contre la grippe et la pneumonie. L’agence a admis qu’il restait encore beaucoup à faire “et à apprendre”, notamment pour unifier les critères et les indicateurs. Pour cette raison, les propositions des participants ont été appréciées, dans la liste desquelles – selon le procès-verbal de la réunion à laquelle OKDIARIO a eu accès – l’Espagne n’apparaît pas. Il est courant pour Fernando Simón d’assister à ces réunions, car il est également conseiller de l’organisation.

Risque élevé

Quelques semaines plus tard, en revanche, Fernando Simón a participé à une autre réunion de la même organisation, au cours de laquelle des projections ont été averties indiquant que la pandémie de coronavirus augmenterait considérablement pendant les mois d’été.

Directeur de l’ECDC et médecin allemand, Andrea ammon, a averti lors de cette réunion que l’évolution dépendrait du comportement des citoyens et également de la capacité à détecter de nouveaux cas. Il a mis en garde contre la nécessité de mettre en œuvre des mesures dans les aéroports et visant le tourisme, pour assurer une sécurité maximale. Il a indiqué que le communication sur le danger de la pandémie à la population serait indispensable pour que les mesures de prévention soient maintenues et donc contenir la propagation, car il y avait un relâchement au sein de la population quant à la perception du risque.

Le gouvernement espagnol, cependant, a ignoré ces conseils. Juste un jour après la réunion, le président Pedro Sánchez, a proclamé avec euphorie au Congrès: “Nous avons vaincu le virus”.

Comme OKDIARIO l’a également publié, l’exécutif a ignoré jusqu’à neuf avis de l’ECDC sur la situation critique en Espagne lors de la deuxième vague. Selon les rapports de l’agence, depuis août, notre pays était déjà une zone à haut risque de contagion.