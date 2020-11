COVID-19 :

Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, est devenu, depuis le déclenchement de la crise sanitaire en Europe en mars dernier, l’une des personnalités publiques dont on parle le plus cette année. Le travail de Saragosse en tant que porte-parole du ministère de la Santé dans la lutte contre le coronavirus dans notre pays l’a placé en première ligne des médias, et en dehors du professionnel, de plus en plus de détails personnels sont connus à son sujet.

Hier l’épidémiologiste a participé à une longue conversation d’une heure et demie avec les grimpeurs Iker et Eneko Pou via Facebook Live et au cours de la conversation, en plus de passer en revue la situation actuelle de la pandémie en Espagne et d’aborder certains problèmes sociaux connexes (tels que les formes alternatives de vie nocturne ou les relations sexuelles dans la “ nouvelle normalité ”), il avait également temps de parlez de vous d’une manière plus détendue et détendue.

Entre autres choses, Simón a franchement admis qu’il se considérait comme «un gars très entiché». Et répondant à la question du Pou de savoir s’il avait déjà fait «une folie par amour», il n’hésita pas à répondre par l’affirmative. “Chaque fois que je suis tombé amoureux, j’ai fait quelque chose de stupide”, a-t-il assuré, avant de se lancer pour raconter une anecdote particulière.

Et c’est cela, bien qu’il ait admis que tout au long de sa vie il avait eu “très peu” de copines, pour l’un d’entre eux, il a mis sa propre intégrité physique en danger. Comme il l’a dit, alors qu’il avait 16 ou 17 ans et qu’il vivait toujours avec ses parents, ils vivaient dans un immeuble, au huitième étage. Et d’ici là Simón avait “une petite amie” qui à son tour avait un ami qui vivait dans l’appartement voisin, c’est-à-dire à la même hauteur que l’appartement de la famille Simón.

Une nuit, la fille qui avait conquis le cœur de l’épidémiologiste dormait là-bas, chez l’ami susmentionné. Alors, à travers les balcons, elle et Simon ont parlé pendant un moment, jusqu’à ce que l’épidémiologiste a voulu «aller lui faire un bisou» et il ne pouvait penser à rien d’autre qu’à essayer d’atteindre la terrasse voisine en passant de sa propre terrasse, huit étages au-dessus du sol et en «m’attrapant du mieux que je pouvais».

Malheureusement, l’issue d’une telle histoire n’a pas laissé beaucoup de traces dans la mémoire de Simon: «Je ne me souviens pas pour l’instant si je suis venu l’embrasser ou si je suis retourné tôt, mais là je suis passé par le rebord de la fenêtre que, si un garde me voit, il me donnera une amende, j’imagineBien entendu, le directeur du CCAES a clairement indiqué que, parmi toutes les femmes auxquelles il est tombé, “Celui dont j’ai le plus aimé est Maria, ma femme.”