COVID-19 :

Fernando Simón ne vit pas son meilleur moment. Il est révolu le temps où des t-shirts avec son visage étaient vendus. Selon le journal 20 minutes, le directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences fait partie du noyau sélect qui gère la pandémie, mais face au public, leur présence a été considérablement réduite. Si auparavant Simon apparaissait presque quotidiennement dans les médias, il est maintenant Silvia Calzón, Secrétaire d’État à la Santé, qui a assumé ce rôle. Tous deux se relaient les deux conférences de presse hebdomadaires au ministère de la Santé, tandis que c’est l’épidémiologiste qui donne la grande majorité des entretiens.

Cependant, certaines sources de l’exécutif nient que Fernando Simón se trouve dans une situation délicate. La seule chose qui arrive est leur chiffre s’est normalisé, disent-ils. Ils ajoutent qu’il cesse peut-être de jouer le rôle qu’il n’aurait jamais dû jouer: être le porte-parole et le visage visible du gouvernement. Moncloa a opté pour un expert dans le domaine pour donner des explications, alors que dans d’autres pays voisins, cette responsabilité incombe au Les politiciens. Ce que personne au sein du gouvernement ne remet en question, c’est sa livraison.

Idole de masse

Pendant les trois mois de détention que vécut l’Espagne, Fernando Simón fut l’un des quatre porte-parole qui sont apparus quotidiennement. Après, j’ai fait seul ou avec Salvador Illa, Ministre de la Santé. Avec l’amélioration des données après l’isolement, les Espagnols ont retrouvé leur optimisme et leur bonne humeur, étant Simon a partagé cette joie. Sa proximité lors des conférences de presse l’a amené à être une véritable idole des masses. Au point où ils ont été faits T-shirts, sacs de plage et même graffiti avec son visage. Raúl, un homme de Valence, est allé plus loin et a fait un tatouage de l’épidémiologiste, qui a très bien pris toutes ces mesures. “C’est un compliment que les gens s’inquiètent pour moi », a-t-il déclaré lors d’une apparition.

Le gouvernement a su tirer parti de la bonne image qu’une grande partie de la population en avait. Ainsi, ils lui ont permis de participer à la pémission de radio ‘Buenismo del Bien’ et apparaissent dans le Programme Jesús Calleja, avec qui voyagé à Majorque pour plonger et grimper. Cependant, ce dernier acte était plutôt un pas en arrière pour Simón, car il a reçu de nombreuses critiques pour avoir accordé cette interview lorsque L’Espagne commençait à plonger dans la deuxième vague. Cela pourrait être démontré lorsque la semaine dernière il y avait un autre épisode de “ Planeta Calleja ” sur le coronavirus du gouvernement auquel il ne participait plus, mais Salvador Illa et le chef de la science, Pedro Duque.

Entouré de controverse

À la participation au programme de Jesús Calleja, d’autres controverses qui ont tendu les relations avec les citoyens et les médecins espagnols au dernier moment. Il y a toujours eu des détracteurs qui ont critiqué Simón et Illa pour la mauvaise gestion de la pandémie, mais c’est ces dernières semaines que la bombe a explosé.

L’une des plus grandes erreurs qu’il a commises a été lors d’une interview en ligne avec deux grimpeurs renommés, les frères Pou, dans laquelle il a fait un blague sur les infirmières évalué comme “Sexiste et dénigrant” et pour lequel le Conseil général des soins infirmiers et le Conseil général du Collège des médecins ont demandé leur “Arrêt immédiat” pour son “incapacité manifeste”, même s’il s’était déjà excusé. Il y a quelques jours, il avait aussi s’excuser après avoir porté plainte contre le ministre britannique de l’Éducation, Gavin Williamson, pour avoir déclaré que le Royaume-Uni avait approuvé le vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNtech plus tôt parce que le pays et son agence de réglementation sont «meilleurs» que les autres.

Malgré ces malheurs, le gouvernement a soutenu inconditionnellement le directeur du CCAES. Lorsque la controverse des infirmières a éclaté, Illa a déclaré que Simón était un “Fonctionnaire exemplaire”. Cependant, il semble que l’exécutif ait reculé et ait limité la participation de Simón aux réunions qui se tiennent.