Fernando Simón est devenu le visage visible de la pandémie de coronavirus dans notre pays. Depuis des mois, le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires est apparu dans les médias, jour après jour, pour nous informer des dernières nouvelles concernant l’évolution et l’incidence du COVID-19 en Espagne. Sa tempérance, son humilité et sa proximité ont fait Le Dr Zaragoza est très apprécié des citoyens et que tout ce que vous dites ou faites devient une tendance sur les réseaux sociaux.

Et comment pourrait-il en être autrement à l’époque du coronavirus, les masques que Fernando Simón porte à chacune de ses apparitions deviennent également viraux sur Internet. Personne n’oublie le masque à imprimé requin que l’épidémiologiste portait lors de l’hommage d’État aux victimes de cette maladie. «Fernando Simón avec un masque de requin. Comme c’est adorable! », A écrit un utilisateur sur Twitter. «Ils me l’ont donné hier. Un ami du directeur général de Lasarte m’en a envoyé un en cadeau “Simón a déclaré à Pedro Sánchez dans une conversation capturée par les caméras de la télévision espagnole.

Après le masque de requin, un nouveau modèle vient à la vie de Fernando Simón. Cette fois, c’est un masque avec la figure de Freddie Mercury, toujours dans les mémoires. Le médecin l’a porté lors de la conférence de presse qui a eu lieu jeudi dernier au cours de laquelle les citoyens ont été informés des dernières données d’incidence du COVID-19 dans le pays. Et bien sûr, que les utilisateurs des réseaux sociaux se sont rendus à cette nouvelle élection de Simón.

