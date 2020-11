COVID-19 :

Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simon, s’est excusé ce mardi pour la blague macho qu’il a diffusée jeudi dernier lors d’un entretien avec des youtubeurs. On avait demandé à Simon s’il aimait “les maladies infectieuses ou les infirmières infectieuses”, ce à quoi il a répondu que “je ne lui ai pas demandé si elles sont contagieuses ou non, on a pu le voir quelques jours plus tard”. C’était, a-t-il dit ce mardi, une réponse “incorrecte” fruit d’un «reflet» macho qui, dit-il, il essaie de supprimer.

«Avant de parler du coronavirus, j’aimerais parler d’une polémique qui a surgi ces jours-ci en raison d’une discussion avec deux amis, qui, face à une blague très idiote, ne savaient pas comment répondre J’ai donné une très mauvaise réponse, ce qui a peut-être dérangé de nombreuses personnes. Je m’excuse auprès de toutes les personnes et de tous les groupes qui pourraient les déranger. Je suis désolé », a précisé Simón au début de son discours.

«Je ressens presque plus pour moi, ça a mauvais goût pour moi qu’après des années essayant de se débarrasser de ce bagage de réflexions appris de phrases faites cela n’a rien à voir avec ma façon de penser, car il est devenu clair que j’ai encore un long chemin à parcourir pour faire mieux. J’essaierai de ne pas commettre d’erreurs de ce type à une autre occasion », a-t-il assuré.

La polémique est née jeudi dernier, lorsque le chef du gouvernement pour le contrôle des pandémies a quitté à la hâte sa conférence de presse dans le Ministère sur le coronavirus pour jouer dans une causerie humoristique, dans laquelle les blagues sur les infirmières ne manquaient pas, au programme de deux youtubeurs.

Fernando Simón a quitté tôt la conférence de presse, laissant les journalistes debout, et s’est excusé avec les mots suivants: «Je suis désolé de partir si vite, mais aujourd’hui j’ai un engagement important».

Son engagement était de participer en direct au programme Speaking Pou présenté sur Facebook par les alpinistes Iker et Eneko Pou, devenus youtubeurs.

La blague de Simon

Lors de l’émission, le directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires a répondu à des questions sur un ton humoristique tel que: «Aimez-vous les maladies infectieuses ou les infirmières infectieuses?»Entre les rires, Fernando Simón a répondu:« Je ne leur ai pas demandé s’ils étaient contagieux ou non, on a pu le voir quelques jours plus tard ».

Après avoir tenu tête aux journalistes, le responsable de la pandémie de coronavirus a également répondu à d’autres questions importantes telles que: “Avez-vous déjà fait quelque chose de fou d’amour?” Il l’a fait: il est sorti par le balcon, du huitième étage, pour se rendre à la maison voisine, où était la fille qu’il aimait. Et il a précisé: «J’ai toujours eu très peur des femmes».

“Je suis un mec très amoureux, chaque fois que je suis tombé amoureux, j’ai fait quelque chose de stupide”, a-t-il expliqué pendant la conversation. “J’ai eu très peu de copines, même si je suis tombée amoureuse de nombreuses filles, celle dont j’ai le plus aimé n’a jamais été Maria, ma femme ».