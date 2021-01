COVID-19 :

L’année 2020 restera toujours dans les mémoires pour la pandémie de coronavirus, mais au Venezuela, les nombreuses protestations et demandes des enseignants resteront également dans les mémoires. Ils exigent de meilleures conditions de la part du gouvernement de Nicolás Maduro même si, aujourd’hui, ils ne sont pas entendus. dans cette 15 janvier, fête des professeurs, la profession vit une situation alarmante.

Pourquoi est-il célébré

Ce vendredi, les enseignants, professeurs et professeurs sont commémorés pour leur rôle dans l’éducation et la culture. Cette journée est célébrée en mémoire de la fondation de la Society of Primary Instruction Teachers en 1932. Le groupe est oublié et sous-évalué par le gouvernement, même s’il continue de lutter pour améliorer sa situation.

Carlos Calatrava, directeur de l’École d’éducation UCAB, a parlé du rôle des enseignants pendant la pandémie. “Les Les éducateurs doivent continuer à démontrer que des processus de formation de qualité peuvent être mis en œuvre, quel que soit l’environnement, la modalité ou le contexte. Ils doivent continuer à être le bastion de la résistance contre les effets et le désir d’imposer la dictature de Maduro », a déclaré Calatrava à El Nacional.

Seul 31,3% des enseignants ont une bonne connexion Internet et 25% ont une connexion limitée ou faible, selon le Bureau des Nations Unies (ONU). De plus, le syndicat demande de meilleurs salaires pour pouvoir couvrir les besoins de base. La situation est alarmante car le salaire d’un enseignant retraité ne peut couvrir les dépenses essentielles. Pendant ce temps, le gouvernement continue de mettre ce secteur de côté et il semble qu’en 2021 les perspectives des enseignants ne changeront pas.