COVID-19 :

Malgré les restrictions imposées ce Noël par les autorités sanitaires afin de prévenir la propagation du coronavirus, des soirées de réveillon ont eu lieu dans lesquelles les mesures de prévention n’ont pas été respectées. L’une d’elles s’est tenue à Villanueva de la Cañada (Madrid), où 23 participants à une célébration de ce type ont été identifiés.

Plus précisément, la partie faisant l’objet de l’enquête a eu lieu à un chalet dans l’urbanisation Villafranca del Castillo. Son propriétaire est la présentatrice et collaboratrice de télévision populaire Leticia Sabater, qui aurait loué la maison à l’organisateur de la fête, selon le journal ABC.

Plus de 40 heures de fête

Cet événement aurait duré plus de 40 heures et aurait pu avoir plus de participants. L’. rapporte qu’à 8h30 le vendredi 1er janvier, il y a eu un premier avertissement de la part des gardiens de l’urbanisation, qui ont été informés de ce qui se passait par un voisin.

Cependant, la police n’a détecté aucun comportement suspect dans le chalet et n’a pas pu contacter qui que ce soit à l’intérieur. Après avoir séjourné à proximité de la maison, ils ont identifié jusqu’à dix personnes qui n’y habitaient pas et qui ont été proposées à la sanction pour avoir regroupé plus de six personnes.

Dans les premières heures de samedi, il y avait un nouvel avis d’un voisin avertissant d’une possible fête dans la même maison, mais la police municipale n’a pas non plus entendu de bruits ou de musique de l’extérieur, et elle n’a toujours pas répondu à la maison, détaille .. Cependant, À 9 h 26, un nouvel avis de gardes de l’urbanisation de Villafranca del Castillo a alerté la police sur le transfert de véhicules en cours.

Identifié un responsable éventuel



“Ils vont à l’avertissement et les agents entendent de la musique loin de l’intérieur de la maison”, ont rapporté des sources municipales, qui ont précisé que les agents l’ont fait. “plusieurs tentatives pour contacter un responsable ou quelqu’un à l’intérieur de cette maison, le résultat étant négatif.”

Ils ont alors choisi de rester à proximité du chalet jusqu’à ce que certains occupants commencent à partir. A cette époque, ils étaient 13 personnes qui ne vivaient pas dans la maison ont été identifiées, pour lesquelles elles ont été proposées à la sanction pour «regroupement de plus de six personnes». Également, les agents ont identifié une personne qui prétendait être responsable de la maison et qu’il a affirmé avoir quitté la maison à un ami pour rencontrer quelques couples.