COVID-19 :

L’Assemblée a commencé rapidement à 10 h 00 sur la deuxième convocation. Avec un quorum de 1 773 partenaires, 85,4% des partenaires représentatifs. Les 14 administrateurs et 1 759 associés qui ont déjà exercé leur droit de vote par anticipation. Le notaire López Muller rédige le procès-verbal. Dans la projection de la vidéo institutionnelle, au-delà de la revue des titres gagnés, il y avait un souvenir très particulier pour Lorenzo Sanz, ancien président de l’entité récemment décédée, et une reconnaissance des agents de santé au moment de la pandémie. Il y avait aussi un souvenir pour des personnes illustres comme Maradona, Paolo Rossi, Koby Bryant, Juan de Dios Román, Poulidor, Michael Robinson, Capón ou Joaquín Peiró.

Ensuite, Florentino Pérez a pris la parole: << Pour la première fois, nous avons tenu l'assemblée par voie électronique. Mes sincères condoléances aux familles de tous ceux qui sont morts dans la tragédie de la pandémie. La famille madrilène a également été touchée. Lorenzo Sanz sera toujours le président de la septième Coupe tant attendue. de l’Europe et le 8. Nous lui rendrons dès que possible son hommage bien mérité. Vous pouvez suivre l’assemblage complet sur AS.com.

La crise “Cette pandémie a changé nos vies. Nous nous trouvons dans une situation difficile à imaginer et qui a également affecté le football. Le 8 mars, le dernier match a été joué avec un public au Bernabéu. Nous sommes confrontés à une réalité très difficile avec des conséquences. Imprévisible. Nous le surmonterons grâce à l’unité des partenaires. La meilleure chose à propos du Real Madrid, ce sont ses partenaires. Sans vous, rien de ce que nous ferons n’aurait de sens.

“L’absence du public a provoqué une baisse des revenus comme dans les autres clubs. Nous procédons à une forte réduction des dépenses pour garantir la solvabilité financière. Je remercie la première équipe, les équipes de castille et de basket pour la baisse des salaires pour de ne pas toucher les autres salariés du club. Il est temps de faire l’austérité, mais aussi la solidarité. ” L’une des conséquences est la baisse de salaire annoncée pour les joueurs.

Projet sportif. «Cette équipe fait déjà partie de notre histoire. Zidane, avec onze titres et deuxième entraîneur avec le plus de victoires au club. Un symbole en tant que joueur et entraîneur. La saison s’est clôturée avec deux titres, la Ligue et la Super Coupe d’Espagne. Nous continuons à profiter d’un cycle de victoires qui nous a permis de remporter 19 titres au cours des dix dernières saisons. Nous continuons de faire confiance à cette équipe pour relever les défis de cette saison avec des joueurs comme notre capitaine Sergio Ramos, dans les onze meilleurs de la FIFA. Mais on sait quelle est la demande, la soif de titres est la même. Cette équipe en veut plus et va essayer jusqu’au bout. “

Modèle. «Le mélange de grands joueurs et de jeunes talents a été la clé du succès ces dernières années. Il ne faut pas oublier que Ramos est arrivé à 19 ans. Marcelo, Varane et Valverde à 18 ans. Asensio à 20 ans … Nous avons suivi le modèle économique du sport. , l’équation de Bernabéu, avec l’excellent travail de José Ángel Sánchez “.

Carrière. “184 footballeurs sortis de la carrière évoluent dans des ligues professionnelles, 48 ​​en premier, 86 en championnat international et 50 en deuxième. Notre carrière est un élément fondamental du Real Madrid au niveau international. Iker est une référence et un mythe du Real Madrid. Une reconnaissance pour lui, qui a récemment pris sa retraite du football. “

Les comptes. «La gestion menée ces années nous permet de maintenir une solvabilité économique face au panorama difficile qui nous est présenté. Le budget en dit long sur la dimension de l’impact de la pandémie. En 2018-19, ils nous ont fait passer de 822 millions à 715 millions. 107 millions de moins que prévu. Pour atténuer cet impact, les dépenses de toute nature ont été réduites. Un plan d’économies a été mis en place en charges opérationnelles à hauteur de 8% du total des charges annuelles. L’exercice s’est terminé sur un résultat positif de 313 000 euros. En 20-21, le budget est de 617 millions. Nous avons supposé qu’ils continueront à jouer sans public tout au long de la saison. Cela nous cause des pertes budgétaires de 69 millions. Tous les grands clubs souffrent de la crise. A 30 ans En juin 2020, la valeur nette est de 533 millions d’euros et la trésorerie pour faire face à ses obligations de paiement. Cette trésorerie est exclue de la rénovation du stade lui-même “.

Stade. “Après un an de travaux le meilleur stade du XXIe siècle commence déjà à prendre forme. L’investissement s’élève à 114 millions. Le prêt de 575 millions pour une durée de 30 ans comprend un délai de grâce de trois ans, nous ne commencerons à le payer qu’après la fin des travaux. L’activité économique ne sera pas affectée par cet investissement. Cette semaine, le stade a eu 73 ans. Son inauguration a changé l’histoire de ce club, et maintenant nous continuons le chemin qu’il nous a marqué. Les travaux devraient être terminés d’ici 2022. Le stade sera la fierté des supporters madrilènes. “

Communauté. «Les réseaux sociaux dépassent les 394 millions d’utilisateurs. Le club mène le classement des entités sportives sur Facebook, Instagram et Twitter. Le web est le plus vu au monde. Nous sommes de loin l’entité au monde la plus suivie sur les réseaux. 26 millions de téléspectateurs ont eu des contacts avec le Real Madrid Televisión la saison dernière “.