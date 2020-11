COVID-19 :

Si émouvant était l’hymne que Francisco Javier Labandón, El Arrebato, composé pour le centenaire de Séville, il y a maintenant trois décennies, chair de poule est la version qui vient juste d’être découverte. C’est un adaptation en langue catalane qui a interprété à des fins de solidarité pour le programme Le marathon, de TV3, qui lève chaque année des fonds pour une cause sociale et qui dans cette édition, comment pourrait-il en être autrement, allouera ses ressources au lutter contre COVID-19.

“Nous gagnerons cette bataille ensemble», Le refrain de cette version commence en catalan, qui continue ainsi:« Vous ne serez plus jamais seul dans le combat. L’espoir, le courage et la colère nous donnent la force de continuer. Nous sommes courageux, guerriers, nous sommes la force. Vous nous aurez toujours, peu importe ce qu’il faut. Une équipe qui risque la vie et ne laisse aucune crainte car ensemble nous gagnerons». L’hymne du centenaire sévilliste devient ainsi une ode à la lutte contre la pandémie, et que TV3 elle-même présente comme «l’une des surprises» de son télémarathon solidaire.

Et la première strophe affecte également ceci: “Ils disent qu’un mot d’espoir peut déplacer des montagnes si vous le dites avec votre cœur. La volonté de toujours, le secret de la vie, quand on ne marche pas seul et que le destin est sincère. Je ressens votre énergie lorsque vous et moi montons sur l’herbe pour combattre. Des milliers de voix qui crient me donnent de la force quand la victoire écrite est dans le destin».

L’adaptation émotionnelle d’El Arrebato sera en vente le 29 novembre prochain dans le Disc de la Marató, qui est traditionnellement l’un des best-sellers de l’année en Catalogne, et qui a versions de cinquante artistes supplémentaires, pour les goûts les plus divers, de Jackson Browne à Rozalén en passant par Nina, Elena Gadel, Beret, Antonio Orozco ou Sebastián Yatra.