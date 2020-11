COVID-19 :

Le juge du concours RFEF a annoncé la date de treize des quatorze matchs reportés à ce jour. Le coronavirus a contraint jusqu’à douze matchs à être reportés, tandis que deux autres ont été modifiés lorsque Rayo Vallecano a commencé la pré-saison plus tard. Ce même mercredi, les trois premiers se joueront, alors que Barcelone, avec trois duels reportés, ne connaît toujours pas la date d’un, celui qui a été suspendu ce dimanche contre Eibar, et jouera les deux autres en janvier et février.

La RFEF veut profiter des jours de semaine où il n’y a pas de compétition nationale pour accueillir ces réunions reportées. Ainsi, trois seront joués ce mercredi et trois de plus le 9 décembre, puisqu’au milieu il y a une semaine de sélections et il n’a pas pu être joué. Le mercredi 16 de ce même mois, deux autres matchs seront disputés, tandis que quatre duels resteront l’année prochaine, trois en janvier (à trois dates différentes) et un autre en février. Les horaires n’ont pas encore été fixés.

Les dates des matchs

Madrid CFF-EDF Logroño: 11-18-20Rayo Vallecano-Real Betis: 11-18-20 Espanyol-Athletic: 11-18-20 Levante-Real Madrid: 12-09-20 Sporting Huelva-Madrid CFF: 12-09-20 Rayo Vallecano-Real Sociedad: 09-12-20Sevilla-Eibar: 09-12-20Sevilla-Levante: 16-12-20 Rayo Vallecano-Sporting Huelva: 16-12-20Rayo Vallecano-Deportivo de la Coruña: 13-01-21Madrid CFF-Santa Teresa: 01-17-21 Barcelone-Rayo Vallecano: 01-20-21 Levante-Barcelone: ​​02-03-21