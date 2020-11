COVID-19 :

Le Sporting Huelva-Madrid CFF, qui devait jouer ce mercredi, a été reporté en raison de coronavirus positifs dans l’équipe de Madrid. L’équipe de Matapiñonera a déjà dû reporter son match dimanche dernier pour la même raison contre EDF Logroño. Les joueurs madrilènes doivent passer la quarantaine avant de rejouer un match. Le Comité a dit oui aujourd’hui au report du duel qui rejoint le Rayo-Deportivo, qui ne jouera pas non plus. Au total, il y a déjà dix rencontres qui ont dû être reportées pour la First Iberdrola depuis le début du championnat, deux pour le Rayo pour avoir démarré la pré-saison tardivement, et huit à cause du coronavirus.

«Nous avions déjà connaissance de cette question car tout le week-end, j’ai parlé avec Alfredo Ulloa, qui est le président du club, et nous avons maintenu un contact total, notamment sur le thème de la santé, le premier et le deuxième bien comme cela est logique en raison du report du match », a expliqué la présidente de l’équipe de Huelva, Manuela Romero. Après les points positifs du week-end qui ont forcé le report du duel face à EDF Logroño, tout indiquait que le prochain match de l’équipe madrilène ne pouvait pas se jouer puisque les joueurs devaient passer une quarantaine et de nouveaux tests, obligatoires dès cette fin de la semaine. “Nous l’avons pratiquement imaginé depuis samedi soir et nous savons pertinemment que nous ne jouerons pas ce mercredi. Nous souhaitons aux joueurs et aux entraîneurs un prompt rétablissement et que le match puisse être joué le plus tôt possible”, a déclaré Romero.

Ainsi, à ce jour, il y a des équipes qui ont disputé six matchs, comme l’Atlético, Granadilla ou Valence, d’autres avec cinq: Athletic, Real Madrid, Real Sociedad, Madrid CFF, Sevilla, Espanyol, Betis, EDF Logroño et Sporting Huelva, Barcelone en a quatre, Levante trois et Rayo deux, qui ne joueront pas non plus ce match d’une semaine. Au total, la RFEF devra trouver des dates pour dix réunions …