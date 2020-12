COVID-19 :

La secrétaire d’État aux sports s’est arrêtée à La Noche sur 24 TVE pour évoquer la rencontre qu’elle a eue avec les capitaines de Primera Iberdrola mercredi et le début de la professionnalisation du football féminin. Une promesse qu’Irene Lozano a pour la saison prochaine et qui a déjà commencé son processus. “C’est l’objectif, qu’il y ait une ligue stable, nous aurons une ligue professionnelle féminine d’ici un an.” Lozano n’a pas hésité à parler de discrimination et a révélé quelques détails de la rencontre: “Le problème est que la femme a grandi, mais depuis la saison dernière, elle a stagné pour différentes raisons, car les droits audiovisuels sont vendus et télévisés sur différentes plateformes. … O en fin de compte, l’explication qui résume la situation est qu’ils sont victimes de discrimination. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas de terrains en gazon naturel parce qu’il faut se demander qui s’entraîne sur gazon naturel et sur gazon artificiel, ils vont toujours sur gazon artificiel, ce qui, comme nous le savons, cause plus de blessures. Ce sont des choses fondamentales qu’ils révèlent, c’est qu’historiquement, cela a toujours été considéré comme une concurrence inférieure et nous voudrons qu’il en soit de même ».

L’un des problèmes pour la professionnalisation du football féminin est de savoir si une ligue professionnelle féminine serait économiquement viable. Lozano n’a aucun doute: “C’est sur cela que nous devons travailler. Le défi est grand et important. Nous avons la volonté et le modèle économique clair. Tous les interlocuteurs avec lesquels j’ai discuté ces derniers mois avant de prendre la décision d’entreprendre le projet conviennent que la ligue féminine est durable sur le plan économique. Sans aucun doute, si vous avez besoin de ressources publiques au début, nous les mettrons, mais l’idée est que ce soit économiquement durable et ceux qui connaissent le monde conviennent qu’il en est ainsi. “

Public dans les stades

C’est la question à un million de dollars, quand y aura-t-il un public dans les stades? Lozano a également répondu à cette question, bien qu’il n’ait pas donné de date, il a ouvert la fenêtre que cela ne prendra pas trop de temps: “Puisque nous avons la vaccination et la vaccination à l’horizon, nous pouvons dire qu’avant la fin de la saison, il peut commencer à avoir du public en les états. Les fans veulent aller au football et le football veut que les fans viennent. ” Irene Lozano a précisé que personne ne peut encore avoir de rendez-vous car cela dépend de l’évolution de la pandémine: “Cela dépend du virus et de la façon dont nous nous comportons et non de moi. Voyons à quoi ressemble l’incidence après Noël, si elle est mauvaise, elle devra être plus tardive. Nous ne pouvons pas la contrôler, car elle est déterminée par l’évolution de la pandémie elle-même. Cela dépend de beaucoup Choses”.

Hommage à Maradona

Un autre des controverses de la semaine a été l’hommage à Maradona, Irene Lozano a clairement indiqué que Maradona est un footballeur de Maradona: “C’est un débat qui m’a rappelé celui que vous avez sur les grands écrivains, qui ont un travail merveilleux et plus tard dans leur vie personnelle, ils ont maltraité leur femme ou l’ont exploitée.. À un certain moment de ma vie, j’en suis venu à la conclusion que la pièce était indépendante de la moralité du personnage. Et je pense que cela s’applique à Maradona. Personne ne doute qu’il est l’un des grands footballeurs de tous les temps, mais il y a certains comportements, et je ne parle pas seulement de la toxicomanie, qui ne fait que du mal, mais d’autres comportements à l’égard des femmes qui sont On peut dire que ce sont des comportements répréhensibles pour une société comme la nôtre. Cela ne veut pas dire qu’il était un grand footballeur. “

L’industrie du sport

La “ pandémie de coronavirus nuit à tous les secteurs économiques et le sport ne pourrait pas être moins. Sans encore avoir un nombre clair de pertes, Lozano a averti que le sport est une grande source économique pour le pays: “Connaître les pertes a été l’une des obsessions, mais c’est très difficile. Nous avons fait une approximation en juin qui a chiffré les dommages de ces mois en plusieurs milliards d’euros. Maintenant, nous avons une autre étude, sur la contribution du sport au PIB qui atteint entre la richesse directe, indirecte et motrice de trois points de PIB. Le sport doit être considéré comme un secteur économique, ce que beaucoup de gens ne voient pas. Le potentiel du sport à l’heure actuelle pour fournir d’autres secteurs en déclin est important. Nous sommes des leaders dans l’organisation d’événements, nous avons une grande ligue, des gymnases, notre industrie du sport est très bonne … Je pense que nous avons les bonnes mesures pour promouvoir cela et que le sport occupe encore plus en termes économiques ».