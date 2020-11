COVID-19 :

Madrid CFF – EDF Logroño ne sera pas non plus joué lorsque prévu par COVID-19. Le duel de la cinquième journée devait se jouer ce dimanche à partir de 13h00.Il a été reporté en raison d’un positif pour le coronavirus dans l’équipe madrilène. Après les tests effectués avant le match, un joueur de l’équipe Matapiñonera a été testé positif, obligeant le reste de l’équipe à se mettre en quarantaine pour être des contacts directs. “Ce Juge de Compétition a eu connaissance de la communication envoyée par Madrid CF Femenino, dans laquelle, au moyen d’un certificat médical, il est informé de l’existence d’un cas positif confirmé par COVID-19 et de la situation du reste de l’équipe qu’elle a dû être mise en quarantaine pour être en contact étroit avec lui “, explique la décision au juge du concours.

C’est le quatrième match de la cinquième journée qui doit être reporté en raison d’un coronavirus. Avant, les duels de Levante à Barcelone et Rayo Vallecano contre le Betis étaient reportés pour les positifs dans tout le granota et les franjirrojos. En fait, Levante n’a pas joué contre le Real Madrid et Séville les deux derniers jours en raison de la même situation, tandis que le Rayo n’a pas joué son match contre Barcelone la journée dernière. En outre, hier aussi le duel entre l’Espanyol et l’Athletic a été reporté en raison de points positifs dans l’équipe des perruches et samedi soir, le report de Madrid CFF-EDF Logroño a également été reporté. En d’autres termes, sur les neuf matchs qui devaient être disputés ce jour-là, seuls cinq le seront, soit près de la moitié.

Cette semaine, il y a aussi une journée d’une semaine au cours de laquelle le duel entre Rayo Vallecano et Deportivo a déjà été reporté. Reste à voir si l’Espanyol, qui se rend à Santa Teresa, et le Madrid CFF, qui joue à La Orden contre le Sporting Huelva, sont déjà aptes à disputer ces matches. Levante, quant à lui, jouerait à Bilbao contre l’Athletic, mais les granotas, après trois matchs reportés, pourraient déjà être en mesure de jouer leur match.