Nahikari García est de retour. L’attaquant de la Real Sociedad a traversé une véritable épreuve avec sa cheville qui l’a finalement fait arrêter après avoir traîné la douleur pendant des mois. Il a dû s’arrêter en février de cette année et, pendant l’accouchement, il en a profité pour reposer sa cheville battue. Il est revenu il y a quelques semaines avec le Real et l’a fait avec un but. Maintenant, il retourne à La Roja, où il est un élément permanent, désireux de concourir à nouveau.

Cela fait un an sans aller avec l’équipe nationale et Nahikari a été honnête avec les médias officiels de la Fédération: “Le pire, ce sont les périodes de blessure, j’ai raté le jeu, la compétition et le quotidien. Je me sens comme nouveau et je suis heureux d’être de nouveau ici, j’ai de la chance d’être avec les meilleurs joueurs d’Espagne. J’aime beaucoup ça” . Une blessure compliquée mais pour elle, étudiante en médecine, elle a servi d’apprenti: “Pour moi, c’était une classe de maître, je suis un expert de la cheville. J’aime en savoir plus si je peux m’entraîner avec des choses pratiques au jour le jour”.

Pendant la pandémie, elle a aidé à l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire de Donosti et, bien qu’elle soit l’une des attaquantes les plus recherchées du football espagnol, elle étudie la médecine dans les temps où elle peut: “Il y a du temps pour faire des choses, avec l’équipe le week-end, nous avons de longs voyages et ce sont des moments à lire et toutes ces petites choses s’additionnent”. Et il a souligné l’importance des médecins dans la vie de chacun: “Ils travaillent avec nos vies, ils sont responsables de prendre soin de nous. Espérons que nous n’oublierons pas tout cela une fois que cela sera passé, ce qui, nous l’espérons, se terminera le plus tôt possible.”