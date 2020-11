COVID-19 :

Sandra Paños est isolée. La gardienne de Barcelone, qui est sur le point de revenir sur le terrain après sa blessure musculaire, a dû rester isolé en ayant un contact étroit avec un positif du coronavirus. La femme d’Alicante n’était pas contre l’Atlético et devra être isolée pendant dix jours, malgré le fait qu’elle ait été testée négative lors du dernier PCR qui a été réalisé mercredi. Le gardien de but ne présente aucun symptôme et sera confiné pour la prévention.

En outre, le club azulgrana a annoncé une position positive à Barcelone B et qu’il a demandé à la RFEF de reporter le match de dimanche au Joan Gamper contre l’Espanyol B.Les joueurs et le staff technique ont été isolés. aussi par la prévention isolée à domicile. Entre elles, les trois joueurs qui font la dynamique en équipe première, Jana Fernández, Gemma Font et Gio Queiroz, qui sont isolés et ne peuvent actuellement pas compter pour Lluís Cortés.

Le match contre Eibar dans les airs

L’Eibar-Barcelone qui doit être joué dimanche à 14h00 est également dans l’air. Le duel des hommes armés qui devait être joué jeudi contre Séville a été suspendu en raison de points positifs à l’Eibar, il faudra donc voir comment cela évolue et si, par prévention, le prochain match devait également être suspendu, puisque Eibar s’était rendu à Séville. Ainsi, Barcelone verrait comment ils ont reporté leur troisième match de ce parcours après ne pas avoir pu jouer contre Rayo Vallecano et Levante.