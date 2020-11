COVID-19 :

Le juge de la compétition a reporté le duel qui devait se jouer demain entre Santa Teresa et Madrid CFF en raison de points positifs dans l’équipe madrilène, qui sera le troisième match consécutif non joué. car toute l’équipe est en quarantaine en raison du contact étroit des joueurs. C’est, pour le moment, le seul match reporté pour la huitième journée qui commence ce week-end et dans lequel Rayo Vallecano pourrait rejouer. Bien qu’il ne soit pas exclu que demain il y ait plus de reports avec un grand danger pour Eibar-Barcelone.

Jusqu’à présent cette saison, treize matchs ont déjà dû être reportés, onze en raison de COVID-19 positifs et deux autres parce que Rayo Vallecano a commencé sa pré-saison plus tard que les autres et avait la permission de la RFEF de ne pas jouer les deux premiers jours. contre Real Sociedad et Sporting Huelva. Aussi, les points positifs à Levante contraint de reporter ses matchs contre le Real Madrid, Séville et Barcelone, bien qu’il soit déjà revenu dans le match d’une semaine contre l’Athletic (il a gagné 0-2). Rayo, après ne pas avoir disputé les deux premiers jours, n’a pas joué contre Barcelone, le Betis et le Deportivo pour des positvos dans leur équipe, ce qui signifie que l’équipe de franjirrojo n’a disputé que deux matchs en sept matchs déjà disputés.. En outre, L’Espanyol n’a reporté qu’un seul match, contre l’Athletic, bien qu’ils aient pu jouer trois jours plus tard contre Santa Teresa.

Lors de la sixième journée, le Madrid CFF a chuté, ayant dû reporter son match contre EDF Logroño, le Sporting Huelva et maintenant le match contre Santa Teresa. Et, jeudi dernier, Le duel entre Séville et Eibar a dû être reporté en raison de points positifs dans l’équipe des armuriers, ce qui n’exclut pas qu’Eibar ne puisse pas non plus jouer contre Barcelone ce dimanche. Il faut se rappeler que Ce week-end, le nouveau protocole RFEF entre en vigueur qui oblige toutes les équipes à passer des tests hebdomadaires avant les matchs, nous devrons donc attendre les résultats du PCR pour confirmer que le reste des matchs peut être joué.