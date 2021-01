COVID-19 :

Trois fois le Ballon d’or du meilleur footballeur chinois et en Wu Lei l’a pris deux fois. Celui de 2018, pour son championnat avec Shanghai SIPG, qu’il a couronné meilleur buteur de la Super League. Celui de 2019, pour un saut fulgurant à l’Espanyol, à la Liga, dans lequel il s’est rapidement imposé comme partant et avec ses buts a contribué au classement européen. ET le Ballon d’Or 2020 est sur le point de tomber et, bien qu’il soit parmi les trois finalistes, l’attaquant a assez de chiffres pour finir détrôné.

Il se trouve que le lauréat du prestigieux prix, organisé par le groupe de médias Titan Sports et par d’autres entités du géant asiatique, il sera probablement connu pendant que Wu Lei joue sur le terrain avec l’Espanyol. Une façon unique mais belle de découvrir un prix de football. La prévision est qu’il sera dévoilé ce dimanche, plus ou moins au moment du match contre Osasuna de la Copa del Rey. Mais cette fois, le Ballon d’Or ne sortira sûrement pas de Chine. Le déclin du club des perruches et sa performance discrète dans Second laissent le jury sans trop d’arguments pour l’accorder.

Il excellent candidat cette fois c’est Wu xi, milieu de terrain de l’équipe dirigée par Wu Lei et du Jiangsu Suning, dont il est capitaine à 31 ans et qu’il a dirigé pour la première fois de son histoire au titre de champion de la Superliga Chine. Et c’est leur grand rempart, avec la finale de la Coupe qu’ils ont également atteinte sous leur puissante hiérarchie.

Il troisième demandeur en contradiction avec le Ballon d’Or, avec beaucoup moins d’options, c’est Wei Shihao, ailier de Guangzhou Evergrande qu’il a passé quelques années au Portugal et qu’il a fait ses débuts en Liga NOS avec Boavista, mais qu’il n’a pas tout à fait explosé en Europe.

Au-delà des récompenses individuelles, Wu Lei a clairement défini ses objectifs pour cette 2021, qu’il a verbalisé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de son pays. «2020 n’a pas été une année parfaite, mais nous avons encore beaucoup à espérer dans le futur. J’espère une fin rapide de la pandémie et la promotion de l’Espanyol en premier», Il a condamné, après avoir expliqué que le COVID-19 lui avait donné le temps de réfléchir sur sa vie et de conclure qu’il devait travailler plus dur pour ses rêves. Quels sont les Espanyol.