Ford travaille avec 3M pour fabriquer respirateurs purificateurs d’air (PAPR) à l’échelle. Ford et 3M collaborent à la nouvelle conception, tirant parti de certaines parties des deux sociétés pour répondre à la demande urgente des premiers intervenants et des travailleurs de la santé; Ford explore la production du nouveau PAPR dans une usine Ford en plus de la production 3M

Pour aller le plus vite possible, les équipes Ford et 3M Ils ont judicieusement localisé des pièces du commerce comme les ventilateurs de siège refroidis Ford F-150 pour la circulation de l’air, les filtres à air 3M HEPA pour filtrer les contaminants en suspension dans l’air comme les gouttelettes transportant des particules virales. et des batteries d’outils portables pour alimenter ces respirateurs pendant jusqu’à huit heures. Ford étudie la façon dont elle pourrait produire ces PAPR de nouvelle génération dans l’une de ses usines de fabrication du Michigan, aidant 3M à multiplier potentiellement sa production par dix.

À la fois Ford et GE Healthcare travaillent ensemble pour développer la production d’une version simplifiée du ventilateur GE Healthcare pour aider les patients souffrant d’insuffisance respiratoire ou de difficultés respiratoires causées par le COVID-19. Ces ventilateurs pourraient être produits sur un site de fabrication Ford en plus d’un site GE.

«Nous sommes encouragés par la rapidité avec laquelle les entreprises de tous les secteurs se sont mobilisées pour relever le défi croissant auquel nous sommes confrontés collectivement avec le COVID-19», a déclaré Kieran Murphy, président-directeur général de GE Healthcare. «Nous sommes fiers d’apporter notre expertise clinique et technique à cette collaboration avec Ford, en travaillant ensemble pour répondre à une demande sans précédent pour cette technologie vitale et en aidant de toute urgence les clients à répondre aux besoins des patients.

Également, Ford en coopération avec l’UAW, assemblera plus de 100000 écrans faciaux en plastique nécessaires chaque semaine sur un site de fabrication Ford pour aider les professionnels de la santé, les travailleurs d’usine et les employés du magasin; Ford tirera également parti de ses capacités d’impression 3D internes pour produire des composants à utiliser dans les équipements de protection individuelle.

Le travail sur cette initiative est lié à une demande d’aide de représentants du gouvernement américain.

Les écrans faciaux bloquent complètement le visage et les yeux contre tout contact accidentel avec des liquides et, lorsqu’ils sont combinés avec des respirateurs N95, peuvent être un moyen plus efficace de limiter l’exposition potentielle au coronavirus que les respirateurs N95 seuls.

Les 1 000 premiers écrans faciaux seront testés cette semaine dans les hôpitaux Detroit Mercy, Henry Ford Health Systems et Detroit Medical Center Sinai-Grace. Environ 75 000 de ces écrans devraient être terminés cette semaine et plus de 100 000 écrans faciaux seront produits chaque semaine dans l’usine de la filiale Ford Troy Design and Manufacturing à Plymouth, Michigan.

Ford tire parti de son centre de fabrication avancé à Redford, au Michigan, et de ses capacités d’impression 3D internes pour fabriquer des composants et des sous-ensembles à utiliser dans les équipements de protection individuelle.

Ford évalue un effort distinct qui n’implique pas GE Healthcare avec le gouvernement britannique pour produire des ventilateurs supplémentaires.

En Chine, Jiangling Motors, partenaire de la coentreprise Ford of China, a également fait don de 10 fourgonnettes d’ambulance Transit spécialement équipées aux hôpitaux de Wuhan, où l’épidémie de coronavirus a commencé. Ford rappelle également 165000 respirateurs N95 de Chine qui avaient été initialement expédiés par Ford en Chine plus tôt cette année pour aider à lutter contre le coronavirus.

Ford a également lancé un groupe de travail pour aider les hôpitaux à localiser et à sécuriser les respirateurs N95 et chirurgicaux nécessaires de toute urgence. Jusqu’à présent, Ford s’est engagé à expédier 40 000 masques chirurgicaux Henry Ford Health Systems tout en localisant des fournitures supplémentaires.

D’autres entreprises et individus intéressés à contribuer à cet effort peuvent soumettre leurs informations ici à www.fordnewideas.com.

Ford, avec les entreprises qu’elle soutient, fournira des mises à jour supplémentaires au fur et à mesure de l’avancement de ces projets spéciaux.

