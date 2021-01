COVID-19 :

Formule 1 comprend les besoins des organisateurs et accepte la demande de changer les dates des grands prix de l’Australie et de la Chine… pour l’instant. L’importance de l’affaire va au-delà de ces deux modifications, le plus inquiétant est que confirme ce que nous craignons tous: le coronavirus continuera à altérer nos vies et tout projet qui surgit, également dans le sport, doit certain caractère de provisionnalité. Peu importe si les événements peuvent être réalisés avec les fans dans les gradins, ce sont les autorités sanitaires de chaque pays qui ils imposent des restrictions qui rendent impossible leur détention, soit sous forme d’accès au pays, soit quarantaines sévères qui rendent leur développement normal irréalisable.

Comme beaucoup d’autres sports, la F1 a déjà démontré avec l’arrivée du COVID-19 leur capacité à mener un championnat en conditions vraiment complexes et sans précédent. Grâce à l’effort, à l’imagination et à l’affaiblissement de son entreprise, il a été achevé une saison très digne. L’intention pour la nouvelle année est encore plus ambitieuse et ils insistent sur l’objectif de pas moins de 23 grands prix et, dans la mesure du possible, avec un public dans les circuits. Le début de 2021 loin d’inviter l’optimisme, la reprise sanitaire et économique est plus lente que prévu et ses effets se font sentir dans presque tous les domaines. Vous devez au moins être préparé pour un premier semestre compliqué et j’ai très peur que ces premiers changements à Melbourne et Shanghai ils ne sont peut-être pas les derniers. Bientôt je l’espère la bénédiction des vaccins sortons de ce chaos …