Boulonner au Formule 1 saison 2020. La première chose dont vous devez vous féliciter, comme dans tant d’autres sports, c’est que votre contestation a été possible. Dans le année de la pandémie mener un championnat aussi complexe est méritoire et précieux, que ce soit dans le sport a été plus ou moins pareil: accablant domination de la Mercedes et surtout son pilote vedette, un Lewis Hamilton qui est déjà une légende avec son septième titre. Pour Carlos Sainz, le représentant espagnol au Grand Prix, a été un campagne solvable bien qu’il puisse aspirer à plus si malheur et malheur McLaren aurait moins affecté leurs résultats. L’important est que vous puissiez dire au revoir à Woking avec satisfaction du devoir accompli et être très optimiste pour ce qui est à venir.

Et est-ce la prochaine Coupe du monde c’est beaucoup plus intéressant pour de nombreuses raisons. Le plus souhaitable est que les courses peuvent être jouées normalement, signifiera que le cauchemar du coronavirus petit à petit est laissé pour compte pour tout le monde, pas seulement pour les athlètes. En dehors de cette priorité, d’autres deux arguments pour l’illusion. Sainz portera du rouge, Il s’arrête chez Ferrari avec tout ce que cela représente, les possibilités qui s’ouvrent et les illusions qu’il génère rejoignez l’un des noms mythiques de ce sport. Et si cela ne suffisait pas, Fernando Alonso revient, plus motivé que jamais, dans une équipe Alpine Renault sans ambitions gagnantes, mais avec beaucoup pour contribuer à la Formule 1. Et le duel entre eux, sans aucun doute, promet d’être passionnant. Alors il est temps de commencer le compte à rebours jusqu’au 21 mars, date du premier grand prix en Australie du nouveau cours.