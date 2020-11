COVID-19 :

Emmanuel Macron, Président de la France, a annoncé ce soir que les premières doses du vaccin seront administrées à la population entre décembre et janvier. Avec ce calendrier, les autorités du pays ils entendent générer une certaine normalité en été.

Macron a expliqué que la vaccination ne sera pas obligatoire et a assuré que cela devrait être fait “de manière claire et transparente partageant toutes les informations de chacune des étapes”. De même, il s’est engagé à le pays recevra les vaccins nécessaires de l’Union européenne.

Supprimer le confinement

Le président français a également avancé qu’il y a possibilité de lever le confinement le 15 décembre. Pour ce faire, il sera nécessaire d’atteindre des «objectifs de santé», axés sur le maintien moins de 5 000 cas quotidiens enregistrés.

«Ensuite, l’enfermement peut être levé et nous pouvons nous déplacer sans autorisation, même entre régions, pour passer Noël en famille». En outre, il a rappelé l’importance de “limiter autant que possible les déplacements inutiles”.

Le couvre-feu

Concernant le couvre-feu, Il est prévu que le 15 décembre, il sera restauré entre 21h00 et 7h00., et a fait une annonce concernant le réveillon de Noël et le réveillon du nouvel an: “Nous pouvons se déplacer librement les après-midi du 24 au 31 décembre, mais il n’y aura pas de réunions sur la voie publique. “

Quoi oui les cinémas, théâtres et musées resteront fermés, tout comme les parcs, bars, restaurants et discothèques. Les grands bénéficiaires de ces mesures seront petits commerces, qui pourront rouvrir leurs portes à partir de ce week-end.

Solde actuel

La France a enregistré aujourd’hui 9155 nouvelles infections et 458 décès, ce qui porte le chiffre total à 2 153 815 personnes infectées et 50 237 décès depuis le début de la pandémie. Actuellement, le taux de positivité est de 13,1% et les autorités sanitaires enquêtent environ 3800 foyers possibles, avec près de la moitié d’entre eux liés aux maisons de soins infirmiers et aux centres de jour.