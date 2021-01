COVID-19 :

Il l’a répété à plusieurs reprises récemment, mais dans ses dernières déclarations, Chris Froome il se réaffirme: il ne bluffera pas la prochaine Tour de France. Le Britannique de 35 ans, après avoir laissé derrière lui le terrible accident subi dans le Dauphiné en 2019, maintient l’illusion intacte de remporter sa cinquième couronne dans la Grande Boucle, ce qui l’égalerait à certains des noms illustres de ce sport: Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Je le ferais par la porte d’entrée, étant le deuxième coureur le plus âgé de l’histoire à remporter la manche de gala, seulement derrière un Firmin Lambot qui triomphe à l’âge de 36 ans en 1922.

Sa performance, basée sur les résultats très discrets qu’il a obtenus l’année dernière, laisse de nombreux doutes sur la possibilité de réaliser un tel exploit, mais son enthousiasme et sa motivation restent intacts. «L’âge est un état d’esprit. Je me sens relativement jeune dans les années cyclistes parce que je suis entré dans le sport un peu plus tard. Je vois un coureur comme Alejandro Valverde, qui a déjà 40 ans, toujours en compétition dans de grands tours avec les meilleurs du monde, c’est donc encore possible et je voudrais le montrer aussi », a avoué Froomey lors de la dernière conférence de presse du Israël Start-Up Nation.

De plus, parlant sur le long terme, le né au Kenya a reconnu qu’il a encore des choses à donner au cyclisme et qu’il n’envisage pas un retrait anticipé comme il ne l’avait pas fait auparavant au moment de l’accident, alors que c’était facile pour lui: Rester dans quatre titres du Tour de France, je n’avais pas l’impression que ma carrière était terminée. J’aimerais atteindre la cinquième place et continuer à concourir jusqu’à ce que je sois prêt à prendre ma retraite. La perspective même d’être assommé par un accident ne me convenait pas, donc dès que j’ai découvert que je pouvais me rétablir complètement et que rien ne m’arrêtait physiquement, c’était une décision simple pour moi. Quant au réalisme de viser le Tour de France cette année, mon objectif numéro un est toujours de revenir au niveau de 100% et évidemment tout dépend de cela. “

Les vaccins pointent vers mars

Alors que Froome décrit sa préparation pour le Tour, l’équipe d’Israël étudie la possibilité de recevoir le vaccin contre le COVID-19 en mars. Alors il a expliqué Sylvan Adams, copropriétaire de l’équipe, dans les déclarations recueillies par le portail Cyclingnews: «Environ 25% de la population a déjà reçu le vaccin et Ils disent qu’à la fin du mois de mars, tout le monde en Israël aura reçu une deuxième dose, Donc, fondamentalement, nous aurons obtenu l’immunité collective. À ce stade, il sera peut-être possible d’envisager d’autres catégories de personnes, mais nous n’allons pas nous faufiler. Si des vaccins sont disponibles, il pourrait être possible d’envisager de vacciner notre équipe. “Si cela est confirmé, Israël et le EAU Team Emirates ce seraient les seules équipes entièrement vaccinées au début de la saison 2021.