COVID-19 :

La Fédération royale espagnole de football a décidé ce mercredi que, “Au cas où le premier tour de la Ligue ne pourrait pas être terminé complètement,” les huit équipes les mieux classées participeront à la Coupe d’Espagne le 24 février. de 2021, en ne prenant en considération que “les matchs joués” correspondant au premier tour “du championnat.

Ils ont déjà scellé le classement mathématique de ce tournoi quatre équipes (Levante, Palma Futsal, Jimbee Cartagena et Movistar Inter, du premier au quatrième du tableau actuellement), mais il reste encore quatre places à définir, avec l’incertitude qui fait en ce sens qu’il reste dix matchs reportés par Covid-19 à jouer.

Dès le deuxième jour, le Valdepeñas-Jaén; au sixième, Levante-Jaén et O Parrulo Ferrol-ElPozo Murcia (reportés à nouveau ce mercredi); du huitième, ElPozo-Jaén; Córdoba-Inter et Ribera Navarra-Jaén à partir du neuvième; du onzième, l’Inter-Valdepeñas; du quatorzième, l’O Parrulo-Cartagena; et du seizième, ElPozo-Córdoba et Ribera Navarra-Osasuna Magna. Il y a aussi une journée complète, le dix-septième et dernier du premier tour, qui a lieu entre samedi prochain et mercredi de la semaine prochaine. La Coupe d’Espagne est prévue du 25 au 28 mars.

“Toutefois, en raison des circonstances exceptionnelles et de la force majeure dérivées du COVID-19, le premier tour complet ne peut pas être joué aux dates initialement prévues dans le calendrier sportif, compte tenu de la taille d’un tournoi tel que la Coupe d’Espagne masculine. du futsal qui nécessite une préparation préalable importante et une organisation humaine et logistique de grande ampleur, il est rapporté que, Dans le cas où le premier tour ne pourrait pas être terminé complètement, les huit équipes les mieux classées participeront à cette compétition le 24 février 2021, en ne prenant en considération que les matchs disputés correspondant au premier tour “, a annoncé ce mercredi la RFEF dans la circulaire numéro 54.

“Dans le cas où, pour une raison quelconque, les clubs n’auraient pas pu jouer le même nombre de matches au premier tour à la date indiquée, lLes droits éligibles seront établis selon le critère du meilleur coefficient, comme indiqué dans les règles réglementaires de futsal et les bases de la compétition, comprenant en tant que tel le résultat de la division du nombre de points obtenus dans la compétition par le nombre de matches disputés en phase régulière », a-t-il expliqué.

“Si à la fin du premier tour et une fois que le critère du meilleur coefficient a été appliqué, le cas échéant, lien entre les clubs, il sera résolu conformément aux dispositions de l’article 4 de la première disposition du règlement de la compétition de la Coupe d’Espagne de futsal “, a-t-il ajouté. Cette section à laquelle il se réfère établit trois critères dans cet ordre, en cas d’égalité aux points: par la plus grande différence de buts marqués et reçus, en tenant compte de tous les matchs de la compétition; par le plus grand nombre de buts marqués, en tenant compte de tous ceux réalisés dans la compétition; et par le résultat du ou des matchs joués entre eux.

“Le Comité National de Futsal informera le Juge de Compétition des dates disponibles dans le calendrier sports pour qu’il fixe les nouvelles dates des matchs du premier tour qui ont été reportés ou suspendus avant le 24 février 2021, il est toujours clair que cela est possible », a-t-il ajouté dans la note de communication à tous les clubs de la Première Division, publié sur son site officiel.