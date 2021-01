COVID-19 :

Osasuna Magna Il a critiqué l’attitude des Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS à réclamer devant le comité du concours RFEF qu’ils lui donnent en remportant le duel de la Première Division de Futsal qui a été reporté pour les cas positifs de coronavirus dans l’ensemble de Pampelune.

Xota a indiqué dans un communiqué qu’un “dossier extraordinaire lui avait été ouvert, à la demande d’un mémoire soumis” par son rival, demandant qu’ils lui donnent les trois points “pour Non-respect de la date limite pour effectuer le test d’antigène Covid-19 “avant le match auquel ils ont dû faire face la semaine dernière et après avoir signalé un résultat positif. La RFEF a initialement envoyé les hommes d’Imanol Arregui à Tudela, mais a finalement annulé l’affrontement et les a fait rentrer chez eux.

Osasuna Magna a répondu ce jeudi dans un communiqué que “toutes les actions sanitaires” menées à cet égard avant le différend de la réunion respecter “comme l’un de leurs objectifs prioritaires pour éviter la possibilité de toute interaction positive ou positive avec leurs coéquipiers ou rivaux pour préserver leur propre santé et celle du reste des clubs” et que cela s’est produit avec la détection du positif susmentionné avant ce match

“CD Xota FS, en tant que membre actif de la société dans laquelle il vit, exerce avec une responsabilité absolue dans ces moments très compliqués en termes de santé, et même, dans la mesure où ses possibilités le permettent, essaie d’aller un aller au-delà de ce qui est stipulé afin de préserver la santé de nos collaborateurs dans l’exercice de leur activité “, a prévenu le club présidé par «Tatono» Arregui.

En ce sens, il a regretté que, “pour la première fois en 42 ans d’histoire”, un club ait “a franchi la ligne de bonne foi entre les deux entités avec l’aggravation supplémentaire de l’utilisation de la pandémie pour obtenir des bénéfices sportifs hors du terrain de jeu “.

Pour l’équipe de Pampelune, “il y a plusieurs cas de report” dus au coronavirus au cours de cette saison et aucun d’entre eux n’a prétendu “gagner le match dans un bureau”. “Le CD Xota FS, à partir de cette performance, ira à la justice sportive et / ou ordinaire avant tout type de comportement préjudiciable du CFS Ribera Navarra envers notre club, fans et sponsors. Dire que cette situation cause une énorme tristesse à CD Xota FS, mais que tout n’est pas valable dans la vie et encore moins dans le sport », a déclaré le club navarrais.