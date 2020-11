COVID-19 :

Le cycliste italien Filippo Ganna, champion contre-la-montre mondial, il a ressenti “comme une Ferrari coincée dans un embouteillage du trafic “ mais il célèbre avoir finalement testé négatif pour le covid après avoir été isolé pendant trois semaines.

Le coureur de l’équipe Ineos Grenediers a été testé positif quelques jours après avoir remporté la dernière étape du Giro et se préparait à participer, à Montichiari, dans la concentration de l’équipe italienne pour les Européens sur la piste quand il a ressenti les premiers symptômes et a dû rentrer chez lui. Le 5 novembre, Ganna a été testée positive pour le coronavirus, ainsi que deux coéquipiers et une partie de sa famille. La semaine dernière – révèle le site spécialisé cyclingnews – il a toujours été testé positif, mais ce mardi, il a finalement été testé négatif.

“Je me suis senti comme une Ferrari dans un embouteillage à Milan à 8 heures du matin, mais par magie ce test négatif me projette sur le circuit de Monza. Je suis enfin libre de COVID”Ganna a écrit sur Twitter. Désormais, conformément au protocole de l’Union Cycliste Internationale (UCI), Ganna devra subir un contrôle médical complet avant de commencer l’entraînement pour la saison 2021.

Ganna, vainqueur de quatre étapes du dernier Giro, s’est excusé auprès de ses coéquipiers Liam Bertazzo et Michele Scartezzini, qui ont également dû rater les championnats d’Europe sur piste après avoir été testés positifs. “Je suis vraiment désolé d’avoir infecté mes collègues et amis Bertazzo et Scartezzini, qui méritaient d’excellents résultats chez les Européens après les avoir méticuleusement préparés”a déclaré à Tuttobiciweb.