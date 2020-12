COVID-19 :

En attendant toujours l’arrivée du vaccin en Espagne et que nous puissions tous le recevoir, plusieurs entreprises continuent de concevoir de nouveaux produits qui aident à lutter contre la pandémie de coronavirus. C’est le cas de JMP Ingenieros, une société de Riojan, qui a conçu des gants qui protègent contre le COVID-19 et que cela nous permettrait de reprendre contact avec plus de gens. Des gestes tels que serrer la main, toucher d’autres personnes et même toucher nos visages sont des gestes qui ne nous infecteraient pas avec cette nouvelle invention.

Et comment est-ce possible? Comme le rapporte l’entreprise dans ‘Informativos Telecinco’, ilLa technologie conçue pour ces gants détruit l’ARN viral dans la première heure à partir du moment où le virus a été contacté sur une surface infectée. Un fait qui a déjà été vérifié par le Centre de recherche biomédicale de La Rioja (CIBIR), Son activité antibactérienne est de 99,9% après études et tests réalisés par le Centre de Recherche Textile. Bien entendu, son processus de production est “totalement confidentiel”.

Fonction anti-lavage

Ces gants, qui ont été appelés Les “ gants ” sont ergonomiques, sensibles et tactiles, vous pouvez donc utiliser le mobile ou tout autre appareil tactile lorsque vous portez des gants. Et est-ce que son objectif “est de faire partie du quotidien en offrant un confort total”. Son toucher «doux» et sa conception ergonomique lui permettent d’ajuster la main de la meilleure façon possible, même au point sans exercer de pression. Ils sont également bactéricides pour son activité antibactérienne de 99,9%.

En outre, sa technologie réduit également les cycles de lavage, c’est-à-dire avec sa fonction anti-blanchiment, Les gants peuvent être réutilisés une heure plus tard sans lavage. Pourtant, ils peuvent être lavés jusqu’à 30 fois et ils sont réutilisables. La société de Riojan a souligné que “ Guantelet ” a été la base du gant une grille en fil d’argent ionisé, ce qui en fait un pourcentage antibactérien élevé. Ils sont entièrement fabriqués en Espagne.