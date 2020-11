COVID-19 :

Si il y a une semaine le vaccin Pfizer a donné beaucoup d’espoir et nous a rapprochés de l’ancienne norme avec son efficacité à 90%, Le vaccin de Moderna – efficace à 94,5% – est venu ce lundi comme une nouvelle lumière au bout du tunnel qu’est cette pandémie de coronavirus. Depuis mars dernier, le monde entier s’est mis en place pour éradiquer ce virus qui a changé à la fois notre mode de vie et, l’arrivée des premières doses de vaccins, Ils nous invitent à penser que 2021 sera la clé pour mettre fin peu à peu aux restrictions avec lesquelles nous devons désormais vivre.

Bien que les commentaires et la situation soient excellents, de nombreux experts ont indiqué qu’avant de commencer les campagnes de vaccination à travers le monde, nous devrons affronter un hiver très rigoureux et continuer à respecter au maximum les différentes mesures de sécurité avant le coronavirus, avec l’intention de ne pas continuer à augmenter le nombre de positifs, pas comme cela s’est produit en Espagne avec l’arrivée de la deuxième vague qui a obligé à établir l’état d’alarme pour la deuxième fois cette année. Après plusieurs semaines, il semble que les résultats commencent à arriver et on parle déjà d’une “ tendance à la baisse ” de l’incidence cumulée, comme le rapporte ce lundi Fernando Simón avec la mise à jour des données de santé.

Le printemps comme point de départ

“Il faut beaucoup d’efforts pour passer l’hiver, mais avec l’espoir que cela se terminera à un moment donné car nous avons déjà des données que deux vaccins, celui de Pfizer et celui de Moderna, fonctionnent très bien et, tôt ou tard, nous pourrons les distribuer », a expliqué le virologue renommé, Adolfo García Sastre, dans une interview par visioconférence à l’émission «Al Rojo Vivo» de La Sexta.

Bien que les premiers vaccins ne soient pas attendus avant le début de 2021 – et les groupes à risque étant les premiers à recevoir les doses – les experts soulignent que nous pourrions commencer à retrouver la vie que nous avions avant la pandémie au milieu ou à la fin du printemps prochain. “Cela se produira probablement au printemps, au milieu ou tard, mais une fois que toutes les personnes commenceront à se faire vacciner, les mesures à prendre pour contrôler le vaccin ne seront plus telles qu’elles sont jusqu’à présent”, ajoute García Sastre, soutenant les commentaires de plusieurs virologues.