COVID-19 :

Milieu de terrain du Sporting Gaspar Campos a voulu se distancier de la partie présumée après laquelle une épidémie de coronavirus est apparue dans l’équipe de rojiblanca avec les points positifs de six joueurs de la première équipe, trois de la filiale et un membre du staff technique et plus de 100 touchés. Le footballeur a confirmé dans le communiqué qu’il était l’un des six joueurs testés positifs.

27

La déclaration que Gaspar Campos a publiée sur Twitter est la suivante:

“Chers sportifsinguistes,

Pour cette déclaration, je voudrais clarifier certaines informations ou rumeurs qui se répandent à mon sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, depuis quelques jours, je suis malheureusement positif pour le COVID-19. Je me sens bien, en convalescence et j’ai envie d’être, tôt ou tard, de retour à l’entraînement et aux jeux pour continuer mon activité professionnelle.

Ce que je voudrais préciser, c’est que je n’ai participé à aucune fête ou événement social mettant en péril ma santé, car je vis avec des personnes à risque et j’ai passé mes vacances de Noël en famille, limitant les risques et les contacts et, malgré cela, j’ai été infecté par COVID-19[FEMININEParconséquentjedemandequejemerespecteetquejenesoispasmarquédetouteattitudeirresponsablefaceàlapandémiedontnoussouffrons

Merci pour le soutien et l’affection que vous m’avez toujours apportés. Puxa Sporting!

Gaspar Campos-Ansó Fernández “

Il Sportif Il a fait sa dernière séance d’entraînement à Mareo ce dimanche avant de jouer lundi contre Lugo à l’Anxo Carro à 21h00. A l’issue de la séance, David Gallego a indiqué: “Cette situation ne ruinera pas la saison”. Le technicien n’a eu que les victimes des personnes touchées par le coronavirus. De l’équipe rojiblanco, ils ont déclaré que l’origine du virus se trouvait en dehors de la ville sportive.