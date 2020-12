COVID-19 :

Mauvaise nouvelle pour le marché du travail. La campagne de Noël 2020 – qui se déroule entre les mois de novembre et janvier – reflétera les effets dérivés de la crise des coronavirus sur la contraction du personnel avec une baisse de 15% par rapport à la même période de l’année précédente. Plus précisément, un peu plus de 940 000 contrats ont été générés, loin du million qui avait déjà été conclu à cette époque.

Selon les données publiées ce vendredi par la société de ressources humaines Adecco, les recrutements pour renforcer le personnel dans les magasins s’effondreront en raison de l’incertitude causée par la deuxième vague d’infections par covid-19 et des effets dérivés des différentes restrictions qui “affecteront négativement” la campagne de cette année malgré les bons chiffres recrutement qui se sont inscrits au «Black Friday».

Emballeurs, préparateurs de commandes, magasiniers, livreurs et charretiers sont les profils les plus demandés par les entreprises à ces dates.

Les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique, du jouet, de l’électronique et de la téléphonie liés à la consommation de masse seront les secteurs qui génèrent le plus d’emplois pendant la période de Noël. Suivi par la nourriture, la distribution et ceux liés au commerce électronique, tels que le transport et la logistique. Cependant, les chiffres sont loin des créations d’emplois générées entre les mois de novembre et janvier de l’année précédente.

Les profils les plus demandés

Emballeurs, préparateurs de commandes, magasiniers, livreurs et charretiers sont les profils les plus demandés par les entreprises à ces dates. Cependant, la différence par rapport à l’année précédente est que le personnel ne sera pas localisé dans les centres commerciaux mais plutôt dans les centres logistiques, car on s’attend à ce que la plupart des achats qui ont été effectués entre les mois de novembre et janvier ils seront en ligne.

La Rioja, avec près de 7 400 nouveaux emplois; Asturies (7 000 contrats); Les îles Baléares (3 800) et l’Estrémadure, avec un peu plus de 3 000 emplois, qui seront les communautés les moins embauchées à Noël.

La crise des coronavirus a provoqué une baisse sans précédent de la consommation en raison des effets des restrictions gouvernementales Pedro Sanchez. Un scénario qui entraînera une baisse des ventes de près de 35% en 2020, par rapport à la même période de l’année précédente.

Communautés autonomes

Spécifique, Catalogne mènera une année de plus dans l’embauche dans la campagne de Noël entre les mois de novembre et janvier 2020, avec plus de 162 000 contrats. Il est suivi de Communauté de Madrid, avec plus de 153 200. Suivi de Murcie avec plus de 108 300 nouveaux emplois et de l’Andalousie avec 108 200 nouveaux emplois dans le but de renforcer le commerce.

Cantabrie (23500), Navarre (24500), Aragon (27700), Canaries (30700), Castille-La Manche (33800), Pays basque (42200), Galice (45500), Castille et León (51600 emplois) et Communauté valencienne ( 106 900), poursuivent la liste des communautés autonomes qui créeront plus d’emplois pendant la période de Noël.

Le niveau des stocks de marchandises dans le secteur du commerce a enregistré une baisse d’une année sur l’autre de 2,9% au troisième trimestre de l’année, par rapport à l’augmentation de 0,5% enregistrée au trimestre précédent, selon les données publiées ce vendredi par l’Institut. Office national des statistiques (INE).

De l’autre côté de la table se trouve La Rioja, avec près de 7 400 nouveaux emplois; Asturies (7 000 contrats); Les Baléares (3 800) et l’Estrémadure, avec un peu plus de 3 000 emplois, qui seront les communautés les moins embauchées à Noël.

Naufrage dans toutes les régions

Les plus petites baisses interannuelles des contrats de la campagne de Noël correspondront à Castille et Leon, L’Andalousie et la Galice, toutes avec une baisse de 7% en raison des restrictions dérivées de la crise des coronavirus. Suivi par Castilla-La Mancha, qui sera la région qui enregistrera la plus petite baisse des embauches, avec une baisse de 3%.

Cependant, toutes les communautés autonomes passeront moins de contrats à Noël cette année que lors de la campagne de Noël 2019, les Asturies ouvrant la voie avec une baisse de 30% par rapport à la même période de l’année précédente. Ils sont suivis par les Baléares et les Canaries, avec une baisse de 25%, et la Communauté valencienne, avec 18% de contrats en moins que l’an dernier.

Stocks de marchandises

Dans ce scénario, le niveau des stocks de marchandises dans le secteur du commerce a enregistré une baisse d’une année sur l’autre de 2,9% au troisième trimestre de l’année, contre 0,5% de rebond enregistré au trimestre précédent, selon les données publiées ce Vendredi par l’Institut national de la statistique (INE).

Un naufrage qui met fin à plus de six ans de hausse d’année en année, puisque ce sont 25 trimestres consécutifs enregistrant des taux d’une année sur l’autre en vert. Tous les secteurs ont connu des baisses de stock au troisième trimestre, principalement la vente et la réparation de véhicules (-7%), suivis par la vente au détail (-2%) et le commerce de gros (-1,8%). Un scénario provoqué par les effets de la crise des coronavirus.